كوريا الجنوبية تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يتجاوز 11 ألفا

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أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات زاد 35 حالة جديدة حتى منتصف ليلة يوم أمس لتبلغ حصيلة الإصابات فى البلاد 11503 بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالى 271 بزيادة حالة واحدة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن سلطات الحجر الصحى عززت من إجراءات توخيها للحذر بعد اكتشاف حالات الإصابة بكورونا من بين أتباع كنائس فى إنتشون وآنيانج وكونبو التى تقع بجوار العاصمة مباشرة تحسبا من انتقال العدوى داخل العاصمة وضواحيها.

وفى مدينتى آنيانج وكونبو فى إقليم كيونغكى المجاور للعاصمة، اتضح إصابة 9 من القساوسة وأسرهم الذين زاروا جزيرة جيجو فى رحلة جماعية مما أدى لإصدار أوامر بإغلاق 12 كنيسة وحظر التجمع.

وفى إنتشون، التى تقع فى غرب سول مباشرة، اكتشفت 18 حالة من الإصابة فى كنيسة أجرت طقوسا دينية جماعية يوم 28 من الشهر الماضي.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 17 حالة إلى 10422 حالة، وبلغ عدد المرضى الخاضعين للعلاج 810 أشخاص.