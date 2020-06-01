كهرباء الإسكندرية: لم نقطع التيار عن شركة راكتا كما ادعت ولم ننذرها بالفصل

كتبت رحمة رمضان

أكدت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أنه لم يتم قطع التيار عن شركة راكتا لعدم قدرتها على سداد فواتير الاستهلاك، كما نشر بموقع اليوم السابع بتاريخ 31/5/2020 تحت عنوان: ( قطع الكهرباء عن شركة راكتا لعدم قدرتها على دفع الفواتير).

وأفادت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء فى بيان لها، بعدم قطع الكهرباء عن الشركة المذكورة، حيث يتم سداد قيمة الاستهلاكات الشهرية بانتظام، وكذلك يتم سداد قيمة أقساط الجدوله الخاصة بالمديونيات المستحقة عن فترات سابقة والتى تم التوقيع لجدولة سدادها، كما أنه لم يتم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربى.

وكان الدكتور يسرى المهداوى، رئيس مجلس إدارة شركة راكتا للورق التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، كشف عن توقف إنتاج الشركة منذ 25 سبتمبر 2019، بسبب قيام شركة إسكندرية لتوزيع الكهرباء بقطع الكهرباء عن الشركة، لعدم تمكنها من سداد الفواتير،منذ شهر يوليو 2019، لافتا فى بيان للشركة اليوم أن الشركة لا تمتلك رأس مال عامل، كما لم تستطع الاقتراض من اي جهة،وبالتالي لم تحقق أى كمية إنتاج من الورق والكرتون حتى تاريخه.

أشار يسرى المهداوى، إلى أن الشركة كانت تستهدف تصنيع 2227 طنا خلال شهر أبريل الماضى، كاشفا أن خسائر الشركة خلال شهر أبريل الماضى بلغت نحو 10.8 مليون جنيه، حيث ارتفعت الخسائر بنحو مليون جنيه نتيجة زيادة الأعباء، كما كان معدل الإنتاج حقق فقط 5% من الخطة و7% من الفترة المماثلة من العام الماضى.

وقرر مجلس الإدارة، تشكيل لجنة من القطاع المالى والإدارة القانونية وقطاع المبيعات والمراقبة الداخلية لتحصيل المتأخرات لدى العملاء سواء الأفراد أو الشركات.

يشار إلى أن المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، كشفت عن نتائج أعمالها خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجارى، بداية من أول يوليو 2019 حتى نهاية مارس 2020 ،ارتفاع خسائرها بنسبة 4% على أساس سنوى.

وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي خسائر بلغ 84.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 80.73 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.