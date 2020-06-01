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كريم رمزى مذيع تايم سبورت يعلن إصابته بفيروس كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:38 م
كريم رمزى مذيع تايم سبورت يعلن إصابته بفيروس كورونا كريم رمزى
كتب هيثم سلامة

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أعلن كريم رمزى، مذيع قناة تايم سبورت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وسط دعوات متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء من خلال حسابه بموقع تويتر، وكتب كريم رمزى، عبر حسابه بموقع تويتر معلنا إصابته بالفيروس:" كورونا إيجابي .. الحمدلله دعواتكم".

كريم رمزى
كريم رمزى

وانهالت الدعوات على الإعلامى كريم رمزى، عبر حسابه بموقع تويتر، حيث قال محمد ناجى جدو، لاعب منتخب مصر السابق:" ألف سلامة يا كريم شفاك الله و عافاك"، وقال آخر:" الف سلامة يا استاذ كريم وربنا يشفيك ويعافيك"،  وعلق أحد المتابعين لحساب المذيع بقوله:" الف سلامة عليك يا كريم ربنا يشفيك ويعفي عنك يارب".

 

 


كريم رمزى

كورونا

الإعلامي كريم رمزى

أخبار كورونا

كورونا نيوز

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