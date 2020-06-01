قيادى بحزب الوفد بالأقصر يعلن إصابته وأفراد أسرته بفيروس كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن إمام الحباشى طايع ابن محافظة الأقصر والقيادات الوفدى بمدينة القرنة غرب المحافظة، عن إصابته وأفراد أسرته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأنه وجميع المصابين من أفراد أسرته متواجدون داخل منزلهم لقضاء فترة "الحجر المنزلى" لحين الشفاء والتعافى من فيروس كورونا.

وكتب القيادت بحزب الوفد ومدير جهاز المتابعة بإدارة القرنة التعليمية غرب محافظة الأقصر، رساله للأهالى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" رسالة لتحذير المواطنين، قائلاً: "عاجل الأخوة الأعزاء نحيط سيادتكم علما خوفاََ علي سلامتكم وحرصاََ منا عليكم عدم الاقتراب من منزلنا لوجود حالات مصابة وفي عزل منزلي وهم إمام الحباشي طايع بك وأبنه أحمد إمام وأم احمد إمام وأخت أحمد إمام الكبيرة وأخت أحمد إمام الصغيرة يعني البيت بالكامل والتواصل عبر الهاتف وجزاكم الله خيرا الجزاء وهو الشافي المعافي".

وكان قد قاد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الإثنين، جولات تفقدية زار خلالها مستشفى الأقصر العام، ومستشفى حميات الأقصر، لمتابعة إنتظام العمل وتقديم كافة الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا، وذلك برفقة السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ووكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، وخلال جولته بمستشفى الأقصر العام، الذي يحتوى على جناح لحالات العزل يحتوي على 32 سريرا، استمع محافظ الأقصر إلى شكاوى عدد من المواطنين بخصوص قلة عدد التمريض، حيث أعطى المحافظ تعليمات بزيادة فريق التمريض الخاص بحالات العزل.

ولدى جولته بمستشفى حميات الأقصر، تابع المحافظ، انتظام الخدمات الطبية بالمستشفى، كما استمع إلى شرح من مدير المستشفى الدكتور محمد الرملي، عن سير العمل داخل المستشفى، حيث أوضح مدير المستشفى، أنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى من 12 سرير إلى 52 سرير، كما يجري تجهيز 7 أسرة عناية مركزة، كما يجري تجهيز توسعة شبكة الأكسجين، كما تجري أعمال تركيب وتوصيلات الغاز للمستشفى، مؤكدا على توافر كافة المستلزمات الطبية.