قوات الجيش الليبى تسقط طائرة تركية مسيرة فى مدينة الأصابعة

كتب: أحمد جمعة

تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، من إسقاط طائرة تركية مسيرة فى مدينة الأصابعة غرب البلاد.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية فى بيان صحفى إن قوات الجيش الوطنى الليبى تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة فى المدينة بعد محاولاتها الإغارة على تمركزات الجيش الليبى.

كان المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين، استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة، غربى ليبيا، مجددا تأكيده على أن الهدف هو القضاء على الميليشيات الإرهابية وإنهاء التدخل التركى فى ليبيا.

وقال المسماري، فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية ، "إن الجيش الوطنى الليبى دخل منطقة الأصابعة بعد ضربات جوية دقيقة على الميليشيات ، وإن الميليشيات بدأت الانسحاب من غريان بعد هزيمتها فى الأصابعة، كما أن محاولات الميليشيات بالدخول إلى ترهونة باءت بالفشل".

ولفت إلى، أن الخطوة المقبلة هى استكمال المعركة إلى النهاية ، قائلا : "هذه حرب طويلة تتطلب النفس الطويل، وبالتالى فنحن نسير فيها بالشكل الجيد".

يشار إلى أن، تركيا ترسل دعما كبيرا لحكومة فايز السراج فى الغرب الليبي، بما فى ذلك أسلحة وطائرات من دون طيار، فضلا عن تجنيد آلاف المرتزقة للقتال فى صفوف الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة طرابلس.