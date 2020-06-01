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قوات الجيش الليبى تستعيد السيطرة على مدينة الأصابعة غرب البلاد

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:00 م
قوات الجيش الليبى تستعيد السيطرة على مدينة الأصابعة غرب البلاد المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت قوات الجيش الليبى سيطرة على مدينة الأصابعة غرب البلاد، حيث كانت شعبة الإعلام الحربى بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد أكدت فى بيان لها اليوم الاثنين، على التزام جنود وضباط القوات المسلحة الليبية في مختلف المحاور، بتنفيذ خطط وأوامر قيادة الجيش الساعية لتحرير الوطن ورد كيد الغزاة والمعتدين .

وطالب شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الليبى الإعلام الحربي طالب في بيان لها الجميع بالتحلي بالمسؤولية والتخلي عن ما وصفته بـ "الحماسة الزائدة" التي لن تعود على وحدات القوات المسلحة الليبية إلا بالأضرار ، مبينةً بأن نشر تحركات الجيش وتمركزاته أمر سيعرض جنودها للإستهداف من قبل العدو .

وشدد الإعلام الحربى التابع للجيش الليبى على ضرورة توقف الجميع الفورى عن نشر أى اخبار أو معلومات تخص العمليات العسكرية .

وأضاف البيان : "إن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تتابع بصورة مستمرة مع كل غرف العمليات سير المعارك بمحاور القتال المختلفة، وعدم نشرها لأى خبر رسمى يخص تحركات الجيش الليبى حتى الآن أمر يرجع لرؤيتها فالقيادة العامة ومكتب الإعلام وكل الجهات الرسمية المخولة بهذه التصاريح ليست ملزمة بنشر كل شي ."

وأشار إعلام القوات المسلحة الليبية في ختام بيانه إلى أهمية بند السرية في العمليات العسكرية، مبيناً بأن هذا ما يحدث في كل المعارك التي تخوضها كل الجيوش .


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