قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية تنتشل جثة طالب غرق أثناء استحمامة بنيل كفر شكر

القليوبية نيفين طه

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، اليوم الاثنين، من انتشال حثة طالب، لقى مصرعه أثناء استحمامه داخل مياه نهر النيل بكفر شكر تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، يفيد مصرع الطالب "محمد.ع.ع" 17 سنة، أثناء استحمامه داخل مياه نهر النيل أمام مجلس مدينة كفر شكر.

انتقل على الفور المقدم ناصر الجمال نائب مأمور مركز كفر شكر، وقوات الإنقاذ النهرى، وجرى انتشال جثة الغريق قبل أن تجرفها الأمواج وسط نهر النيل، وجرى نقله إلى المستشفى لاتخاذ الازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.