اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 07:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية تنتشل جثة طالب غرق أثناء استحمامة بنيل كفر شكر

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:55 م
قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية تنتشل جثة طالب غرق أثناء استحمامة بنيل كفر شكر أرشيفية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، اليوم الاثنين، من انتشال حثة طالب، لقى مصرعه أثناء استحمامه داخل مياه نهر النيل بكفر شكر تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، يفيد مصرع الطالب "محمد.ع.ع" 17 سنة، أثناء استحمامه داخل مياه نهر النيل أمام مجلس مدينة كفر شكر.

انتقل على الفور المقدم ناصر الجمال نائب مأمور مركز كفر شكر، وقوات الإنقاذ النهرى، وجرى انتشال جثة الغريق قبل أن تجرفها الأمواج وسط نهر النيل، وجرى نقله إلى المستشفى لاتخاذ الازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


كفر شكر

غريق

القليوبية

اخبار مصر

امن القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"وقل رب ارحمهما".. تحدى كورونا وحمل والدته المصابة لإدخالها الحجر بقها.. حمادة: "هارمى نفس فى النار بدون تفكير لإنقاذ أمى".. ويؤكد: "حياتى مش فارقة أهم حاجة أنجدها".. ويشيد بالطاقم الطبى: "بيعاملوها كأمهم"

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:00 م

محافظ القليوبية يتفقد بدء انشاء كوبرى مشاة كفر شبين بتكلفة 5 مليون جنيه

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:55 م

محافظ القليوبية: ضبط 1785 مخالفة خلال يومين من تطبيق قرار ارتداء الكمامات

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:52 م

ضبط 10 أشخاص خرقوا حظر التجوال بمدينة كفر شكر فى القليوبية

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة