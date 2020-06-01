قوات الأمن العراقية تبدأ عمليات للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابى شمال بغدادالإثنين، 01 يونيو 2020 10:07 م
داعش
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر أمني عراقي قوله : إن العملية التي تنفذها قوة أمنية مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية أسفرت في ساعاتها الأولى عن تدمير7 مضافات، ومعالجة 23 عبوة ناسفة، والقبض على 12 مطلوبا ومشتبها به في منطقة "الكوش وأبوشعير" شرق سامراء .