ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر أمني عراقي قوله : إن العملية التي تنفذها قوة أمنية مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية أسفرت في ساعاتها الأولى عن تدمير7 مضافات، ومعالجة 23 عبوة ناسفة، والقبض على 12 مطلوبا ومشتبها به في منطقة "الكوش وأبوشعير" شرق سامراء .