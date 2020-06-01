قديروف: الإمارات تعتزم إرسال مساعدات طبية للشيشان وداغستان لمكافحة كورونا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن الحكومة الإماراتية سترسل طائرتين محملتين بمساعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا إلى الشيشان وداغستان، بحسب "روسيا اليوم".

وذكر قديروف، فى تدوينة نشرها عبر تطبيق "تلغرام": "ستصل يوم 1 يونيو إلى غروزنى طائرة من الإمارات العربية المتحدة تحمل معدات طبية. هذه المساعدة قدمها للإقليم الأخ العزيز، ولى عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وأضاف قديروف، أن الإمارات سترسل طائرة أخرى تحمل نفس الحجم من المساعدات الطبية إلى داغستان يوم 3 يونيو، وأوضح أن الحمولة تشمل 25 ألف فحص لرصد فيروس كورونا، و15 ألف زى للحماية الذاتية الصحية، و500 ألف قفاز، و50 ألف كمامة وكميات من مواد التطهير إضافة إلى بعض الوسائل الأخرى.