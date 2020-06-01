اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 06:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

قبل الحجز.. اعرف أهم المعلومات عن علامة السلامة الصحية للفنادق

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:00 ص
قبل الحجز.. اعرف أهم المعلومات عن علامة السلامة الصحية للفنادق السياحة
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فتحت السياحة الداخلية أبوابها للمصريين وبدأت الفنادق فى استقبال الزوار مجددا، بعد فترة حظر امتدت لما يقرب من شهرين، وإذا كنت تفكر فى قضاء إجازة ممتعة وأمنة مع أسرتك فى أحد المنتجعات بالبحر الأحمر أو جنوب سيناء فعليك أولا اختيار الفندق المناسب.
 
وقبل أن تقوم بعملية الحجز، اسأل أولا على علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety)، ولا تٌكمل حجزك بدونه، وإليك أبرز المعلومات عن علامة السلامة الصحية:
 
 
1. اعتمدتها وزارة السياحة والآثار حيث يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل الحصول عليها والتى سيتم تعميمها على جميع الفنادق من خلال غرفة المنشآت الفندقية.
 
 
2. تواجدها يفيد تطبيق الفندق للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقاً لمعايير السلامة الصحية العالمية.
 
3. الرمز عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة والرخاء والصحة.
 
4. سيقوم الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق بتوفير الشهادات التي سيتم تسليمها للفندق المستوفي للاشتراطات.
 
5. الشهادات ستكون موقعة من الغرفة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان.
 
 
6. قامت غرفة المنشآت الفندقية باستحداث إدارة السلامة والصحة الغذائية والمهنية للتعامل في هذا الملف للتفتيش ومراجعة الفنادق للتأكد من تطبيقها لشروط وضوابط الإقامة بها.
 
7. وجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار بضرورة التنسيق مع شرطة السياحة والآثار في هذا الشأن لمراجعة السجلات الخاصة بالعاملين والإجراءات والتدابير المهنية التي يتم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية للتأكد من قيام الفندق بالالتزام بتدوين البيانات المطلوبة في السجلات.
 
8. فى حالة رصد أية مخالفات سيتم إخطار الشرطة فوراً.
 
9. ستقوم الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف من بينها إلغاء ترخيص المنشأة ووقف مدير المنشأة عن مزاولة المهنة.
 
 

السياحة

كورونا

الفنادق

السلامة الصحية

فيروس كورونا

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور

اليوم.. عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور

عودة الحركة فى الشوارع والميادين بعد ساعة من انتهاء اليوم الـ68 من حظر التجول

عودة الحركة فى الشوارع والميادين بعد ساعة من انتهاء اليوم الـ68 من حظر التجول

التعليم: متوقع زيادة فى تنسيق الثانوى العام من 15 لـ 20 درجة عن العام الماضى

التعليم: متوقع زيادة فى تنسيق الثانوى العام من 15 لـ 20 درجة عن العام الماضى

4 مخالفات تعرضك للحبس والغرامة فى زمن كورونا

4 مخالفات تعرضك للحبس والغرامة فى زمن كورونا

مكاتب الشهر العقارى تعود للعمل اليوم لتقديم 10خدمات توقفت بسبب إجازة العيد

مكاتب الشهر العقارى تعود للعمل اليوم لتقديم 10خدمات توقفت بسبب إجازة العيد

8 نصائح من السياحة العالمية لمنظمى الرحلات للعودة للعمل من جديد

8 نصائح من السياحة العالمية لمنظمى الرحلات للعودة للعمل من جديد

كيف تحمى "التعليم" طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية الامتحانات من كورونا؟

كيف تحمى "التعليم" طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية الامتحانات من كورونا؟

اعرف موازنتك.. النصيب الأكبر من المكافآت للجهاز الإدارى بـ50.4 مليار جنيه

اعرف موازنتك.. النصيب الأكبر من المكافآت للجهاز الإدارى بـ50.4 مليار جنيه

أمريكا تعلن تسجيل 598 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

أمريكا تعلن تسجيل 598 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

اليوم.. "الصحفيين" تفتح باب الانضمام الاستثنائى لمشروع العلاج لمدة 15 يوما

اليوم.. "الصحفيين" تفتح باب الانضمام الاستثنائى لمشروع العلاج لمدة 15 يوما

أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بكورونا.. القاهرة فى المقدمة

أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بكورونا.. القاهرة فى المقدمة

كلوب: تأثير محمد صلاح على الوطن العربي مدهش

كلوب: تأثير محمد صلاح على الوطن العربي مدهش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة