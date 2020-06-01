قبل الحجز.. اعرف أهم المعلومات عن علامة السلامة الصحية للفنادق

كتبت آمال رسلان

فتحت السياحة الداخلية أبوابها للمصريين وبدأت الفنادق فى استقبال الزوار مجددا، بعد فترة حظر امتدت لما يقرب من شهرين، وإذا كنت تفكر فى قضاء إجازة ممتعة وأمنة مع أسرتك فى أحد المنتجعات بالبحر الأحمر أو جنوب سيناء فعليك أولا اختيار الفندق المناسب.

وقبل أن تقوم بعملية الحجز، اسأل أولا على علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety)، ولا تٌكمل حجزك بدونه، وإليك أبرز المعلومات عن علامة السلامة الصحية:

1. اعتمدتها وزارة السياحة والآثار حيث يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل الحصول عليها والتى سيتم تعميمها على جميع الفنادق من خلال غرفة المنشآت الفندقية.

2. تواجدها يفيد تطبيق الفندق للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقاً لمعايير السلامة الصحية العالمية.

3. الرمز عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة والرخاء والصحة.

4. سيقوم الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق بتوفير الشهادات التي سيتم تسليمها للفندق المستوفي للاشتراطات.

5. الشهادات ستكون موقعة من الغرفة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان.

6. قامت غرفة المنشآت الفندقية باستحداث إدارة السلامة والصحة الغذائية والمهنية للتعامل في هذا الملف للتفتيش ومراجعة الفنادق للتأكد من تطبيقها لشروط وضوابط الإقامة بها.

7. وجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار بضرورة التنسيق مع شرطة السياحة والآثار في هذا الشأن لمراجعة السجلات الخاصة بالعاملين والإجراءات والتدابير المهنية التي يتم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية للتأكد من قيام الفندق بالالتزام بتدوين البيانات المطلوبة في السجلات.

8. فى حالة رصد أية مخالفات سيتم إخطار الشرطة فوراً.

9. ستقوم الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف من بينها إلغاء ترخيص المنشأة ووقف مدير المنشأة عن مزاولة المهنة.