في عقر دارك.. 6 أشياء داخل منزلك تنقل لك عدوى كورونا

كتبت فاطمة خليل

بعض الأشياء التي توجد في المنزل يمكن أن تنقل لك فيروس كورونا، لذا كن حذراً من هذه الأشياء التي يجب أن تمثل علامة خطر لانتقال العدوى لك، فلا تنخدع أن بقائك في المنزل سوف يحميك من العدوى بنسبة 100% واتبع الإرشادات اللازمة للوقاية، في هذا التقرير جمعنا لكم 6 أشياء قد تنقل لك عدوى كورونا داخل منزلك، وفقاً لموقع Eat .

6 أشياء داخل منزلك تنقل لك عدوى كورونا



حذائك



في أواخر أبريل، وجدت دراسة أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على باطن الأحذية، وعلى الرغم من أنها طريقة غير متوقعة للانتقال، إلا أنك يجب أن تكون آمنًا، يمكنك ترك حذائك بالخارج بدلاً من نقل أي شيء أحضرته من الشارع إلى منزلك.

الأسطح عالية اللمس



قال الخبراء أن انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر أكثر شيوعًا من انتقال العدوى من الأسطح، ولكن يمكن أن يحدث ذلك، إذا لمست سطحًا مصابًا بالعدوى، ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك.

لتكون آمنًا، امسح الأسطح عالية اللمس مثل مفاتيح الإضاءة ومقابض الموقد وأجهزة التحكم عن بُعد بانتظام، واغسل يديك بالماء والصابون.

مقابض الأبواب



يعتقد الخبراء أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الأسطح البلاستيكية والفولاذية لمدة تصل إلى ثلاثة أيام (على الرغم من أن كمية الفيروس القابل للتطبيق تبدأ في التدهور على الفور تقريبًا).

تأكد من مسح هذه الأسطح فائقة اللمسة في كثير من الأحيان.

مفاتيحك أو حقيبتك



إذا لمست مفاتيحك، ثم نسيت ولمست وجهك، يمكن أن تصاب بالفيروس، اغسل يديك أو استخدم معقم اليدين في أي وقت تتعامل مع المفاتيح.

وتجنب وضع حقيبتك أو حقيبة الظهر على سريرك أو الأريكة أو طاولة المطبخ.

هاتفك

قم بتطهير هاتفك المحمول بانتظام، ينصح بعض الخبراء بذلك يوميًا خاصة خلال موسم البرد والإنفلونزا استخدم منديلًا مطهرًا أو خليطًا مصنوعًا منزليًا من الكحول بنسبة 50٪ والماء بنسبة 50٪.

القناع أو القفازات



إذا كنت ترتدي قناعًا وقفازات بلاستيكية يمكن التخلص منها في رحلتك الأسبوعية إلى متجر البقالة.

ولكن إذا لم تتخلص من القفازات قبل لمس باب سيارتك أو عجلة القيادة أو مقبض الباب في المنزل، فيمكنك إحضار الفيروس إلى منزلك.

إذا كنت ترتدي القفازات في الأماكن العامة، ألقها وإذا لم تفعل ذلك، استخدم معقم اليدين قبل لمس العناصر في سيارتك.

اغسل يديك بشكل متكرر، واغسل أي قناع من القماش ترتديه بعد كل استخدام.