فيديو.. وزير التعليم العالى: غير مستبعد تسجيل إجمالى 40 ألف حالة كورونا فى 13 يونيه

كتب محمد صبحى

قال وزير التعليم العالى أنه من خلال التنبؤ بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تم إعلان أنه يوم 28 مايو كنا نتوقع تسجيل 20 الف حالة وطبعا هذا التوقع كان منذ البداية وكنا نتوقع من اول ابريل تسجيل الألف الأولى وحتى توقعنا تسجيل الـ 20 ألف إصابة التى تحققت يوم 28 مايو الماضى، وذلك مبنى على أرقام تم دراستها وتحليلها فى المرحلة السابقة، وبالتالى أى تعديل فى الأرقام مع الوقت ينتج عنه تعديل فى كل المعادلات.



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‏وأضاف وزير التعليم العالى، فى فيديو بثه موقع وزارة التعليم العالى، أنه مع وضع نموذج جديد للمستقبل نجد أننا متوقعون أن نصل إلى أرقام جديدة فى ضوء مشاهدة الوضع ومراقبة نسبة الحالات والنسبة المئوية للتغير اليومى للحالات، ومثلا كنا نقول فى أيام شهدت زيادة 346 حالة وفى يوم آخر كنا نزيد 510 ، ومن المؤكد أن تلك الأرقام تختلف تمام عندما نسجل أكثر من 1400 حالة ، موضحا أن ما تم مناقشته كان مبنى على الماضى الذى قد يكون أسبوع أو 10 أيام، ولكن طالما هناك استمرارية فى الأرقام نستطيع أن تبنى عليه الواقع والمستقبل .

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الأرقام التى تم توقعها كانت قريبة من الأرقام المسجلة، حيث أن الحالات التى تم تسجيلها كانت 14229 حالة وبالتالى كانت توقعاتنا 14266 ومن هنا نجد أن هناك قرب بين التوقعات وما تم تسجيله .

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى حديثه أن التوقعات بأن يوم 31 مايو أو 1 يونيه سنصل إلى تسجيل 25 الف حالة وقد نصل إلى 30 ألف حالة يوم 4 أو 5 يونيه.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أنه غير مستبعد أن نسجل 40 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من يوم 10 إلى 13 يونيه الجارى، موضحا أن بناء هذا التوقع كان بناء على تسلسل الارقام وانتظام الارقام التى تبلغ من وزارة الصحة بشكل دورى .

وأكد وزير التعليم العالى أنه لو حدث ارتفاع فى الأرقام أو قلت أكثر فإن الأرقام المتوقعة فى التواريخ السابقة تختلف، وبالتالى كلها مبنية على المعاملة التى تكشف الزيادة اليومية للحالات .

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، دائما نقول إنه ليس شرطا أن الأرقام التى تبلغ فى العالم كله هى أقرب أرقام إلى الحقيقة، وعملنا نموذج افتراضى واعلنا أننا سنضرب نسبة الإصابات فى 5 ونسب الوفاة فى 10 .





