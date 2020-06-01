فيديو.. النائبة هالة أبو السعد تكشف تفاصيل عزلها 14 يوما

وقالت النائبة إنها قضت 14 يوما فى عزل منزلى وأفراد أسرتها، وأن العملية لم تكن سهلة، وكانت مخضوضة عندما فوجئت بإخبار الطب الوقائى لها بخبر إصابة الحارس الخاص للعمارة المقيمية بها وزوجته، وحجرهما صحيا.

وتابعت: فى البداية شكت وأفراد أسرتها بإصابتها بهذا الفيروس اللعين، وكان لابد أن تعلم من المخالطين له بشكل مباشر، خاصة بعد إصابة زوجته وحجرها، فقام كل السكان بالعمارة بحجز أنفسهم منزليا 14يوما وكنا نتابع الأعراض، وكانت الأعراض فى بداية العزل واحدة والحمد لله لم تظهر أعراض تثبت إصابتنا، حتى أبناء الحارس تبين عدم إصابتهم بالفيروس وتم عمل مسحات لهم.

وأوضحت أنها كانت تتعامل كحاملة للفيروس ولم تستغنى عن الكمامة وثقافة التباعد الاجتماعى، وأصدرت بيانا ناشدت فيه المواطنين بعد تبادل السلام، لكنها فؤجئت بتداول تصريحها بصورة أخرى نائبة "تمنع البوس".

وأشارت إلى أنها كانت ترغب فى مناشدة المواطنين فى العيش حياة طبعية بثقافة التباعد الاجتماعى، والجميع يتعمل أنه حامل للفيروس للحافظ على نفسه والآخرين، خاصة أن الحياة أثناء العزل كانت صعبة لعدم الخروج من المنزل وحالة التوتر التى نعيشها.