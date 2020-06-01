فض سرادقين للعزاء بمركز الزقازيق حرصا على سلامة المواطنين من كورونا

الشرقية – إيمان مهنى

قام حسام الشناوي رئيس الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة بمركز الزقازيق بالشرقية، بتوجيهات من نبيل فاروق رئيس المركز، بفض سرادق عزاء بقرية البيوم وسرادق عزاء بقرية أبو نجاح، وتقديم النصح والإرشاد للجميع بأن في التباعد الصحة والسلامة . وكانت صدرت تعليمات بمنع التجمعات وإقامة سرادق عزاء وحفلات الزفاف أو تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتي نهاية الأزمة، وذلك حرصا علي صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

أكد محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطري والادارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك . والتنبيه على أصحاب المحال العامة من المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية و المولات التجارية والأكشاك ومايماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقله بالغلق ابتداء من الساعة الـ 8 مساء إلى 6 صباحا أمام الجمهور، ويسثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

أكدت محافظة الشرقية، علي أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعة لها.