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فتح 17 مستشفى لعلاج المصابين بفيروس كورونا بالبحيرة

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:40 م
فتح 17 مستشفى لعلاج المصابين بفيروس كورونا بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة – ناصر جودة

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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على اتخاذ كافة السبل لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مؤكدا انه تم تخصيص الخط الساخن للمحافظة 114 وأرقام غرفة العمليات ( 0453349447 -0453356397) لتلقي الشكاوى والاستفسارات من ابناء المحافظة فى حالة تعذر الاتصال بالخط الساخن 105 .

واشار محافظ البحيرة إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين إدارة الأزمات والطوارئ بالمحافظة ومديرية الصحة للرد على كافة الاستفسارات والتدخل وحل أى مشكلة على الفور.

ووجه محافظ البحيرة بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الكوادر والأطقم الطبية وتوفير كافة المستلزمات اللازمة للمستشفيات، مضيفا انه يتم تشكيل حملات مكثفة ودورية لمتابعة تطبيق القرارات الوقائية التى اتخذتها الدولة ومنها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، بالإضافة إلى تشكيل لجان للمتابعة اليومية لجميع المستشفيات للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بها وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين .

واوضح محافظ البحيرة قيام 17 مستشفى بنطاق المحافظة بتفعيل الخدمة الطبية بها لمصابي فيروس كورونا بالمتابعة المستمرة والعمل على تقديم افضل خدمة لجميع الحالات وتلك المستشفيات هى ( ايتاي البارود المركزي ، كفر الدوار ، دمنهور التعليمي ، أبو حمص المركزي ، الدلنجات المركزي ، المحمودية المركزي ، حوش عيسى المركزي ، شبراخيت المركزي ، الرحمانية المركزي ، إدفينا المركزي ، غرب النوبارية المركزي ، رشيد المركزي ، أبو المطامير المركزي ، إدكو ، حميات دمنهور ، صدر دمنهور ، حميات كفر الدوار  ) .

وبالإضافة إلى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات يتم ايضا توفير الأدوية المستلزمات الطبية اللازمة لجميع الحالات المخالطة للحالات المصابة بفيروس كورونا والتأكد من توافر العلاج لديهم وتوصيله لهم بالمنازل.

وثمن اللواء هشام آمنة كافة الجهود المتميزة للقطاع الطبى على أرض المحافظة   والعمل المتواصل ليلا ونهارا من اجل الحفاظ على امن وسلامة المرضى، مؤكدا  على متابعة تطبيق كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بإلزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بإرتداء الكمامات الواقية.

 

 


محافظه البحيره

كورونا

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الحجر الصحى

أخبار مصرية

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