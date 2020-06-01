غلق وتشميع 6 محلات وتحرير 12 محضرًا خلال حظر التجوال فى سمنود بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

شن مجلس مدينة سمنود بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب محمد متولي رئيس المدينة، حملة مكبرة على المحلات التجارية لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق قرار الحظر، بالتنسيق مع مركز شرطة سمنود.

أسفرت جهود الحملة عن تحرير 6 محاضر غلق وتشميع لسيبر و5 محلات تجارية، وأيضا تحرير 12 محضر اشغالات ونظافة عامة.

من ناحية أخرى، نفذ حي ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب، حملة نظافة ليلية بشوارع المدينة نطاق الحي، فى فترة حظر التجوال، لرفع تراكمات القمامة فى فترة حظر التجوال، بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة.

شارك فى الحملة جهاز النظافة بالحي ولمياء خليفة نائب رئيس الحي، وقامت الحملة برفع القمامة والمخلفات وكنس الأتربة وتجريف وتسوية شارع عبد الحى شاهين منطقة منشية البكري، وشارع الترعه نطاق الحى، وتم نقل القمامة لمصنع التدوير بالطريق الدائري.

من ناحيه اخرى نفذ حى ثان المحلة الكبرى برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب حملة نظافة مكبرة بطريق نادى الشرطة الرئيسى بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بتكثيف حملات النظافة العامة بشوارع المحافظة

شارك فى الحملة لمياء خليفة نائب رئيس حى ثان المحلة وجهاز بالحي، واستهدفت الحملة أعمال تطوير شارع نادى الشرطة حيث يبلغ طوله حوالى 500 متر وهو من الشوارع ذات أهمية كبيرة بنطاق الحى حيث يربط مابين منطقة نعمان الأعصر وكوبرى الرباط وطريق المحلة زفتي، وتم رفع تراكمات القمامة والأتربة بطول الشارع ودهان الأعمدة الكهربائية بألوان علم مصر، وصيانة كشافات الإنارة.

من ناحية أخرى نفذ حى ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب، حملات نظافة مكبرة بشوارع المدينة نطاق الحي، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بتكثيف أعمال النظافة العامة بالشوارع والميادين ورفع تراكمات القمامة والاتربة.