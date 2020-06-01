غدا.. السعودية تقود مؤتمر المانحين لليمن افتراضيا بالتعاون مع الأمم المتحدة

كتبت ـ إيمان حنا

تعقد المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، غدا الثلاثاء، مؤتمر المانحين الدوليين والمنظمات الإغاثية لليمن والذى سيعقد افتراضيًا عبر الفيديو كونفرنس؛ والذى سيتم خلاله الإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية باليمن، كما يهدف المؤتمر لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن.وفق بيان صحفى.

يأتى انعقاد المؤتمر بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتدعو المملكة الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع الشعب اليمنى فى محنته.

يلقى كلمة الافتتاح في المؤتمر، الذى يعقد الرابعة عصرا بتوقيت الرياض، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فيما سيلقي كلمة المملكة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية .

وسيُعقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام، عقب المؤتمر مباشرة ، بمشاركة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، و يدير المؤتمر الصحفي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية ميليسا فليمنج. وسيتم إطلاق هاشتاج (#مؤتمر_المانحين_لليمن) وهاشتاق (#معا_لدعم_اليمن) وباللغة الانجليزية هاشتاج ( #FundForYemen). ومن جهة أخرى أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية منسق الإغاثة فى حالات الطوارئ مارك لوكوك أن المملكة العربية السعودية أكبر مانح لخطة الاستجابة لليمن، حيث قدمت فى العام الماضى أكثر من 750 مليون دولار، وتعهدت فى أوائل أبريل بتقديم 500 مليون دولار لهذا العام. وأفاد مارك لوكوك أنه من بين 41 برنامجًا رئيسًا للأمم المتحدة فى اليمن، سيتم إغلاق أكثر من 30 برنامجًا فى الأسابيع القليلة المقبلة إذا لم يُتمكَّن من تأمين أموال إضافية. وأوضح أن المنظمات الإغاثية ما زالت تستطيع الوصول إلى الناس، لوجود الكثير من الموظفين لديها على الأرض والآلاف من عمال الإغاثة اليمنيين الذين لا يزالون يعملون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية.

يذكر أن إجمالى الدعم الدولى المقدم لليمن فى2019 بلغ من إجمالى 4 مليارات و2 مليون دولار .