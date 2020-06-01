اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 09:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

غدا.. السعودية تقود مؤتمر المانحين لليمن افتراضيا بالتعاون مع الأمم المتحدة

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:29 ص
غدا.. السعودية تقود مؤتمر المانحين لليمن افتراضيا بالتعاون مع الأمم المتحدة الملك سلمان
كتبت ـ إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، غدا الثلاثاء، مؤتمر المانحين  الدوليين والمنظمات الإغاثية لليمن والذى سيعقد افتراضيًا عبر الفيديو كونفرنس؛  والذى سيتم خلاله الإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية باليمن، كما يهدف المؤتمر  لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن.وفق بيان صحفى.

يأتى انعقاد المؤتمر بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتدعو المملكة الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع الشعب اليمنى فى محنته.

يلقى  كلمة الافتتاح في المؤتمر، الذى يعقد الرابعة عصرا بتوقيت الرياض، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فيما سيلقي كلمة المملكة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية .
 

وسيُعقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام، عقب المؤتمر مباشرة ، بمشاركة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، و يدير المؤتمر الصحفي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية ميليسا فليمنج.

وسيتم إطلاق هاشتاج (#مؤتمر_المانحين_لليمن) وهاشتاق (#معا_لدعم_اليمن) وباللغة الانجليزية هاشتاج ( #FundForYemen).

ومن جهة أخرى أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية منسق الإغاثة فى حالات الطوارئ مارك لوكوك أن المملكة العربية السعودية أكبر مانح لخطة الاستجابة لليمن، حيث قدمت فى العام الماضى أكثر من 750 مليون دولار، وتعهدت فى أوائل أبريل بتقديم 500 مليون دولار لهذا العام.

وأفاد مارك لوكوك أنه من بين 41 برنامجًا رئيسًا للأمم المتحدة فى اليمن، سيتم إغلاق أكثر من 30 برنامجًا فى الأسابيع القليلة المقبلة إذا لم يُتمكَّن من تأمين أموال إضافية.

وأوضح أن المنظمات الإغاثية ما زالت تستطيع الوصول إلى الناس، لوجود الكثير من الموظفين لديها على الأرض والآلاف من عمال الإغاثة اليمنيين الذين لا يزالون يعملون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية.

يذكر أن إجمالى الدعم الدولى المقدم لليمن فى2019 بلغ من إجمالى 4 مليارات و2 مليون دولار .


الامم المتحدة

اليمن

مؤتمر المانحين

خطة الاستجابة الانسانية باليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نيويورك تايمز: مخاوف من موجة ثانية من كورونا بسبب احتجاجات أمريكا

نيويورك تايمز: مخاوف من موجة ثانية من كورونا بسبب احتجاجات أمريكا

"التضامن" تبدأ اليوم صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلى

"التضامن" تبدأ اليوم صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلى

الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يسمح للمواطن مراجعة صور العداد لمدة 3 أشهر

الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يسمح للمواطن مراجعة صور العداد لمدة 3 أشهر

الحكومة: 450 ألف أسرة مشمولة بمظلة التأمين الصحى الشامل بالعام الجديد

الحكومة: 450 ألف أسرة مشمولة بمظلة التأمين الصحى الشامل بالعام الجديد

بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية بـ11 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية بـ11 محافظة

اليوم.. عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور

اليوم.. عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور

عودة الحركة فى الشوارع والميادين بعد ساعة من انتهاء اليوم الـ68 من حظر التجول

عودة الحركة فى الشوارع والميادين بعد ساعة من انتهاء اليوم الـ68 من حظر التجول

التعليم: متوقع زيادة فى تنسيق الثانوى العام من 15 لـ 20 درجة عن العام الماضى

التعليم: متوقع زيادة فى تنسيق الثانوى العام من 15 لـ 20 درجة عن العام الماضى

4 مخالفات تعرضك للحبس والغرامة فى زمن كورونا

4 مخالفات تعرضك للحبس والغرامة فى زمن كورونا

مكاتب الشهر العقارى تعود للعمل اليوم لتقديم 10خدمات توقفت بسبب إجازة العيد

مكاتب الشهر العقارى تعود للعمل اليوم لتقديم 10خدمات توقفت بسبب إجازة العيد

8 نصائح من السياحة العالمية لمنظمى الرحلات للعودة للعمل من جديد

8 نصائح من السياحة العالمية لمنظمى الرحلات للعودة للعمل من جديد

كيف تحمى "التعليم" طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية الامتحانات من كورونا؟

كيف تحمى "التعليم" طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية الامتحانات من كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة