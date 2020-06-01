غالبية القراء يؤيدون تغليظ عقوبة احتكار أدوات التعقيم وتصنيع كمامات رديئة

قام " اليوم السابع" باستطلاع آراء قرائه تغليظ عقوبة احتكار أدوات التعقيم وتصنيع كمامات رديئة فى سؤال بعنوان: هل تؤيد تغليظ عقوبة احتكار أدوات التعقيم وتصنيع كمامات رديئة ؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 96% أجابوا بنعم معلنين تأييدهم تغليظ عقوبة احتكار أدوات التعقيم وتصنيع كمامات رديئة .

فى حين أجاب 4 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

وكان النائب ماجد طوبيا قد طالب، تغليظ عقوبة كل محتكرى أدوات التعقيم، أو طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات، على أن يكون هناك مزيد من الضوء على هذه المنتجات وكيفية التفرقة بينها وبين المنتجات الأصلية المطابقة للمواصفات والمصنعة فى مصانع مرخصة و ملتزمة بالتعليمات، محذرا من خطورة هذه المنتجات على الصحة العامة، واستنزاف أموال المواطنين من خلال الاحتكار وبعض الممارسات الخاطئة التى تظهر فى وقت الأزمات ويكون ضحيتها المواطنين أو الفئات غير القادرة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المنتجات غير المطابقة للمواصفات والتى تمثل خطورة على صحة المواطنين، فى الوقت الذى تبذل الدولة جهودا كبيرة لمنع تفشي الفيروس فى المجتمع، وأن مثل هذه الممارسات يُهدر الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة، مما يستوجب ضرورة مواجهة كل هذه الممارسات بقوة وحزم والضرب بيد من حديد على كل من يسعى لإحتكار بعض السلع أو يطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات فى الأسواق.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك حملات لتوعية المواطنين من أجل التفرقة بين المنتجات الأصلية والأخرى التى تفتقد لأدنى مواصفات الحماية والأمان نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات القياسية فى التصنيع، خاصة فى المناطق الشعبية، وضرورة أن يتم الإبلاغ عن أي منتجات غير مطابقة يتم طرحها فى الأسواق تفتقد لهذه الشروط.



