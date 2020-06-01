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عودة العمل فى الشهر العقارى بالشيخ زايد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:55 م
عودة العمل فى الشهر العقارى بالشيخ زايد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الشهر العقارى
كتب أحمد عبد الهادى

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شهد مكتب الشهر العقارى بالشيخ زايد، أول يوم عمل له بعد التوقف بسب إجازة عيد الفطر، إقبالا من المواطنين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع التزام المواطنين بالكمامات والإجراءات الاحترازية، فيما يقوم العاملون على تطهير المبانى مرتين فى اليوم .
 
وظهر المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامات والتواجد فى مسافات آمنة، فيما خصص الشهر العقارى مقاعد للانتظار، والتعامل الاحترافى مع المتواجدين بالمبانى وإنهاء أوراقهم فى وقت زمنى قصير، حيث أعرب المواطنون عن تقديرهم لوزارة العدل وجهودها فى مجابهة فيروس كورونا.
 
وعادت مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الاثنين، للعمل وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعد توقفها بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.
 
وتعمل مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقارى اليوم على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مكاتب البريد التى تم اختيارها للعمل كمكاتب شهر عقارى وعددها 11 مكتبا.
 
وتقدم مكاتب الشهر العقارى 10 خدمات رئيسية خدمة توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا  (توكيلات المحاميين)، والتوكيلات الخاصة، وعقود بيع السيارات، وعقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، والتوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات.
 
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس الأحد اجتماعاً؛ لمتابعة خطة استخدام بعض مكاتب هيئة البريد لتقديم خدمات التوثيق العقاري، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
 
 

عودة العمل

التعايش مع كورونا

مجلس الدولة

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