عودة الطيران والصلاة بالمساجد.. ملفات تناقشها الحكومة الأسبوع الجارى

كتبت هند مختار

تناقش اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ، خلال اجتماعها الدورى الأسبوع الجارى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء عدد من الملفات الهامة من بينها خطة كلا من وزارتى الأوقاف والشباب والرياضة بشأن الضوابط المقترحة لعودة الصلاة بالمساجد وخطة وزارة الشباب والرياضة والتوصيات بشأن عودة النشاط الرياضي تدريجيا وما تم الإتفاق عليه من توصيات بين وزارتى الشباب والرياضة ووزارة الصحة بشأن عودة النشاط الرياضى تدريجيا

تأتى هذه المقترحات والتوصيات فى ضوء ما كان قد أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قبل عيد الفطر بأنه سيتم عودة النشاط الرياضى تدريجيا 15 يونيو القادم ، بجانب دراسة توصيات ومقترحات وزارة الأوقاف التى حددتها بشأن عودة الصلاة بالمساجد .

كما تناقش اللجنة أيضا ملف عودة الطيران تدريجيا والإجراءات والضوابط لعودة الطيران سواء للرحلات المغادرة من مصر أو القادمة، وتتابع اللجنة أيضا خلال اجتماعها الأسبوعى الدورى ، مستجدات فيروس كورونا وطرق مواجهته وجهود وزارة الصحة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، على أن يتم العودة في بعض الأنشطة مثل: الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادي ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي "اعتباراً من منتصف يونيو المقبل سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين".