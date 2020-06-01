عمدة لندن يوجه بـ3 نصائح للوقاية من كورونا فى المواصلات

كتب محمد شعلان

وجه صادق خان، عمدة لندن، مجموعة من النصائح لسكان المملكة الذين يستقلون مواصلات هيئة النقل العام في لندن للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع استئناف عمل الحافلات ولكن بسعة محدودة، وذكر عمدة لندن 4 نصائح لمستقلي الحافلات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الاثنين، وهي:

- تجنب أوقات الذروة.

- عدم الوقوف أو الجلوس بالقرب من السائق.

- اترك الناس ينزلون من الحافلة قبل نزولك.

- قم بارتداء غطاء وجه.



عمدة لندن على تويتر

كما خاطب عمدة لندن، السكان قائلا: "يجب على أي شخص يمكنه العمل من المنزل الاستمرار في القيام بذلك، حتى يتمكن أولئك الذين ليس لديهم أي بديل من استخدام حافلاتنا وقطاراتنا وقطارنا بأمان. وإذا كنت بحاجة إلى استخدام وسائل النقل العام، فارتدي غطاء وجه غير طبي وتجنب أوقات الذروة.

وكان قد شدد صادق خان، عمدة لندن، على أهمية أن يتوجه الطلاب والمواطنين إلى مدارسهم وأماكن عملهم سيرا على الأقدام أو بالدراجات بقدر الإمكان بهدف توفير مساحة للأشخاص الذين ليس لهم بدائل سوى وسائل النقل العام، حتى لا يحدث تكدس فى المواصلات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وغرد صادق خان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا :"مع إعادة فتح المدارس خلال الأسبوع المقبل، باتت سلامة سكان لندن في غاية الأهمية".

وأضاف :"نشجع بقوة الآباء والطلاب وأولياء الأمور على القيام بالرحلات سيرًا على الأقدام أو بالدراجة بقدر الإمكان، مما يساعد على توفير مساحة لأولئك الذين ليس لديهم بديل سوى استخدام وسائل النقل العام".

وحذر صادق خان، عمدة لندن، سكان المملكة البريطانية من الاستهتار في التعامل مع خطورة عدوى فيروس كورونا، والنزول إلى المتنزهات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وغرد خان عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "قد يكون من المغري أن نلتقي بأصدقائنا وعائلتنا في نهاية هذا الأسبوع، لكن اسمحوا لي أن أكون واضحًا: نحن لا نقترب من نهاية هذه الأزمة. لا تزال الأرواح في خطر. يرجى الاستمرار في البقاء في المنزل قدر الإمكان اليوم. COVID19".