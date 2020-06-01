عاطل ينهى حياة عجوز بالدقهلية لمحاولته التدخل لفض مشاجرة بين الجانى وصديقه

لقي عجوز بمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية مصرعه على يد عاطل، بعد أن حاول فض مشاجرة بين الجاني وصديقة بعد أن اختلفوا على المخدرات بجوار المقابر، كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بورود ببلاغ الى مأمور مركز ميت سلسيل بوقوع جريمة قتل بمقابر المدينة ،وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل "ابراهيم م. س"، 64 عاماً، بعد الاعتداء عليه من قبل أحد العاطلين يدعي "ع ا"، وتبين أنه أثناء مشاجرة بين المتهم وصديقة بالقرب من المقابر بجوار الأرض الزراعية الخاصة بالمحني عليه، وعند مشاهدة المجني عليه المشاجرة توجه لفض المشاجرة بينهما، ليقوم المتهم بضرب العجوز بقطعة حديد على رأسه، أدت إلى أحداث نزيف حاد له ولفظ انفاسه الأخيرة متاثرا باصابته.

وعلى الفور أمر العميد احمد العجوز رئيس وحدة البحث الجنائي بشمال الدقهلية بتشكيل فريق بحث مكون من نائب الفرع، و المقدم احمد فريد، و الرائد احمد ثروت رئيس مباحث مركز ميت سلسيل، و سرعة القبض علي القاتل الهارب وعلي الفور ليتم مطاردة المتهم في المزارع خلف محطة القطار وخلف المقابر وتم عمل عدة اكمنة سرية لة و عقب تضييق الخناق علي القاتل وغلق كل مداخل ومخارج المدينة لم يجد القاتل مفرا فذهب ليختبئ بمنزله ليتم مداهمة منزلة والقبض عليه، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.