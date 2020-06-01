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طيران الإمارات: بداية تحسن القطاع صيف2021 ودبى تستعد لاستقبال السياح فى يوليو

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:41 م
طيران الإمارات: بداية تحسن القطاع صيف2021 ودبى تستعد لاستقبال السياح فى يوليو طيران الامارات
كتبت آمال رسلان 

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قال رئيس "طيران الإمارات" تيم كلارك، إن الرحلات الجوية ستعود مرة أخرى إلى مسار النمو أو تشهد تحسناً ملحوظاً في صيف عام 2021، معربا عن أمله فى أن تبدأ دبي باستقبال السياح مرة أخرى اعتباراً من يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال مداخلة لرئيس طيران الامارات فى فعاليات الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذى انطلق اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة خبراء قطاع السياحة والسفر من 148 دولة.

وقال كلارك :" يمكن أن يكون هناك زيادة أكبر في وتيرة التحسن ونمو القطاع، فيما إذا تم اكتشاف لقاح ضد الفيروس التاجي، إلا أن الأشهر المقبلة ستكون صعبة لصناعة الطيران".

وبين أن طيران الإمارات اتخذت عدة تدابير وإجراءات إضافية لضمان معايير الصحة والسلامة على مستوى الصناعة، وباشرت الناقلة تطبيق هذه الإجراءات بعد استئنافها تشغيل بعض الرحلات، بما في ذلك توفير أدوات الوقاية الصحية مجاناً للمسافرين.

وأوضح أنه تم اعتماد معايير للنظافة في الأجواء أيضاً، فيما يخص عمليات التعقيم التي تشمل الطائرة والمرافق بما في ذلك دورات المياه. ولفت إلى أن أسطول الناقلة من طائرات إيرباص أيه 380 وبوينغ 777 تستخدم مرشحات قادرة على إزالة ما يزيد على 99% من الفيروسات من المقصورة.

وأشار كلارك إلى أن مطار دبي الدولي اتخذ بدوره العديد من الإجراءات في جميع مراحل السفر بما في ذلك معايير التعقيم لجميع المرافق.

وأوضح أن تعافي قطاع النقل الجوي وإعادة بناء شبكة الرحلات بالكامل قد تستغرق فترة تمتد إلى عام 2024. وبين أن الأوضاع قد تعود إلى طبيعتها بحلول فترة بين 2022 - 2023 أو تمتد إلى 2023و2024.

وقال كلارك، إن جميع شركات الطيران تواجه أزمة في التدفقات النقدية في ظل هذه الظروف، مشيراً إلى أن قطاع النقل الجوي لم يختبر أو يشهد ظروفاً كهذه في سابقاً.


طيران

عودة الرحلات

السياحة

قيود السفر

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