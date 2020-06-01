اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 09:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية والامارات وحار فى البحرين

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية والامارات وحار فى البحرين طقس الخليج
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين، حيث تشهد السعودية تأثير للرياح النشطة أما فى الامارات فاستمرار تأثير الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، أما في البحرين حاراً ولكنه حسن بوجه عام خلال الليل .

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة على مناطق حائل ، القصيم ، مكة المكرمة ،الحدود الشمالية , الجوف ,الشرقية ,  الرياض , المدينة المنورة، نجران، فيما تتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة ، عسير , جازان ، نجران .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كمساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كمساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

 

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد الاماراتى، أن يكون الطقس، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر و الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية  18 - 28 تصل إلى 40 كمس أحياناً.

يكون الموج فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:54 والمد الثانى عند الساعة 22:04 والجزر الأول عند الساعة 14:48 والجزر الثانى عند الساعة 04:11 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 44: 17 والمد الثانى عند الساعة 06:54 والجزر الاول عند الساعة 11:11 والجزر الثانى عند الساعة 00:33 .

 

البحرين
 

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى مملكة البحرين، اليوم الإثنين سيكون، حاراً ولكنه حسن بوجه عام خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً خلال النهار وتكون متقلبة الاتجاه هذه الليلة، ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة : العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، الرطوبة النسبية : العظمى 80% والصغرى 15 %، شروق الشمس 04:45 صباحا  والغروب عند الساعة 06:26 مساءا.

 


طقس الخليج

رياح نشطة

السعودية

الامارات

البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نيويورك تايمز: مخاوف من موجة ثانية من كورونا بسبب احتجاجات أمريكا

نيويورك تايمز: مخاوف من موجة ثانية من كورونا بسبب احتجاجات أمريكا

"التضامن" تبدأ اليوم صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلى

"التضامن" تبدأ اليوم صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلى

الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يسمح للمواطن مراجعة صور العداد لمدة 3 أشهر

الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يسمح للمواطن مراجعة صور العداد لمدة 3 أشهر

الحكومة: 450 ألف أسرة مشمولة بمظلة التأمين الصحى الشامل بالعام الجديد

الحكومة: 450 ألف أسرة مشمولة بمظلة التأمين الصحى الشامل بالعام الجديد

بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية بـ11 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية بـ11 محافظة

اليوم.. عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور

اليوم.. عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور

عودة الحركة فى الشوارع والميادين بعد ساعة من انتهاء اليوم الـ68 من حظر التجول

عودة الحركة فى الشوارع والميادين بعد ساعة من انتهاء اليوم الـ68 من حظر التجول

التعليم: متوقع زيادة فى تنسيق الثانوى العام من 15 لـ 20 درجة عن العام الماضى

التعليم: متوقع زيادة فى تنسيق الثانوى العام من 15 لـ 20 درجة عن العام الماضى

4 مخالفات تعرضك للحبس والغرامة فى زمن كورونا

4 مخالفات تعرضك للحبس والغرامة فى زمن كورونا

مكاتب الشهر العقارى تعود للعمل اليوم لتقديم 10خدمات توقفت بسبب إجازة العيد

مكاتب الشهر العقارى تعود للعمل اليوم لتقديم 10خدمات توقفت بسبب إجازة العيد

8 نصائح من السياحة العالمية لمنظمى الرحلات للعودة للعمل من جديد

8 نصائح من السياحة العالمية لمنظمى الرحلات للعودة للعمل من جديد

كيف تحمى "التعليم" طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية الامتحانات من كورونا؟

كيف تحمى "التعليم" طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية الامتحانات من كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة