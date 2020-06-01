طريق ملوك الفراعنة الساحر "الكباش" ينتظر نهاية كورونا ليظهر للنور

الأقصر - أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر لإنهاء أكبر مشروع أثرى عالمى لدعم حركة السياحة بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، وذلك لدى عودة حركة السياحة من جديد بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا بمصر والعالم، حيث تسير المحافظة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، على قدم وساق فى خطوات جادة شهدتها محافظة الأقصر للعمل على استكمال الطريق الأشهر والأقدم فى العالم وهو "طريق الكباش"، والذى يحصل على دعم كبير من الدولة والحكومة لمواصلة العمل فى هذا المشروع القومى الضخم الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبيراً، لدعم حركة السياحة جنوب مصر.

وفى هذا الصدد يقول الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك إن مشروع "إحياء طريق الكباش" الفرعونى الذى يربط معبد الأقصر بمعابد الكرنك بسلسلة من الكباش على الجانبين بطول 2700 متر، تم قطع شوط كبير داخله وذلك تمهيداً لإنهائه قريباً وعمل حفل الافتتاح بصورة تليق بمصر أمام العالم أجمع، وبحضور قيادات ومسئولى الدول والسفارات من حول العالم، موضحاً أن طريق الكباش من أعظم الأعمال التاريخية، فهو ممر عالمى لم يسبق له مثيل، لكنه تدمر حالياً بفعل عوامل الزمن ومرور آلاف السنين عليه، وبناء المواطنين منازلهم على الطريق عقب سرقة تماثيله الشامخة على مر العصور المختلفة.

ويضيف الطيب غريب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تاريخ أعمال الحفر عن طريق الكباش تمت على مر الفترات الماضية بصورة كبيرة، حيث إن أعمال التنقيب السابقة تمت طبقاً للتسلسل الزمنى التالى:- حيث قام الدكتور زكريا غنيم عام 1949 بالكشف عن 8 تماثيل لأبى الهول، كما قام الدكتور محمد عبد القادر 1958م- 1960 م بالكشف عن 14 تمثالا لأبى الهول، وقام الدكتور محمد عبد الرازق 1961م – 1964 بالكشف عن 64 تمثالا لأبى الهول، وقام الدكتور محمد الصغير منتصف السبعينيات حتى 2002 م بالكشف عن الطريق الممتد من الصرح العاشر حتى معبد موت والطريق المحاذى باتجاه النيل، كما قام منصور بريك عام 2006م بإعادة إعمال الحفر للكشف عن باقى الطريق بمناطق خالد بن الوليد وطريق المطار وشارع المطحن بالإضافة إلى قيامة بصيانة الشواهد الأثرية المكتشفة ورفعها معماريا وتسجيل طبقات التربة لمعرفة تاريخ طريق المواكب الكبرى عبر العصور، وجارية إلى الآن أعمال استكمال الكشف عن طريق الكباش وتجهيزات افتتاحه أمام الجمهور خلال الفترة المقبلة.



طريق الكباش الفرعونى بالأقصر بعد التجهيز للافتتاح