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طارق شوقى: الطالب اللى بيخاف ينزل امتحان الثانوية.. مش بتنزل السوبر ماركت؟

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:19 م
طارق شوقى: الطالب اللى بيخاف ينزل امتحان الثانوية.. مش بتنزل السوبر ماركت؟ طارق شوقى
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن قرار تأجيل امتحانات الثانوية العامة قرار دولة وليس قرار الوزير، مضيفا أن فيروس كورونا سنتعايش معه فى الفترة الحالية حتى يتم وجود علاج له بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن طلاب الثانوية العامة سيتم تقديم أقصى تعقيم لهم، قائلا: "الطالب الخائف من النزول إلى الامتحانات بسبب الطريق.. مش بتنزل السوبر ماركت تشترى حاجة؟".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، عبر برنامجها "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، أن طالب متواجد فى منطقة بها حجر صحى يتم دخول الطالب فى الدور الثانى، مضيفا أن انجلترا رجعت المدارس وعلى الرغم أنه يوجد بها عدد إصابات ووفيات كبيرة جدا، مؤكدا أن  لو حتى 100 طالب رافضين التأجيل هيتم امتحان الثانوية العامة، واللى عاوز التأجيل يأجل للعام القادم، ولكن من المستحيل تأجيل الامتحانات.

وتابع أنه من المستحيل دخول المأجلين من العام الحالى والعام القادم والتى يقدر طلابهم حوالى مليون و200 ألف طالب الكليات، ولا يمكن تستوعب الكليات هذا الكمية فى عام واحد، مضيفا: "اللى بيكتوبا على الفيس بوك هما اللى عاوزين يأجلوا الامتحانات ¾ الطلاب مش عاوزين التأجيل".


طارق شوقى

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