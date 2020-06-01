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ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية تستخدم فى الخصومات الثأرية بقنا

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:11 م
ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية تستخدم فى الخصومات الثأرية بقنا أسلحة نارية - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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تمكنت أجهزة الأمن بقنا ، من شن حملة أمنية مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية ، بعدد من مراكز المحافظة فى إطار جهود أجهزة الأمن للقضاء على ظاهرة حمل السلاح بالمحافظة .
 
كان اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، تلقى أخطارآ يفيد شن حملات أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية التى تستخدم فى المشاجرات والخصومات الثأرية استهدفت مراكز قنا بقطاع الشمال ، بمراكز نجع حمادى، وأبوتشت، ومركز قنا .

وأسفرت عن ضبط 7 أشخاص بحوزتهم 4 بنادق الى، 2 بندقية خرطوش، 1 فرد روسى بقصد الدفاع ، وذلك خلال حملات مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية.

 كما تم تحرير 250 مخالفة مرورية، خلال الحملات التى شنتها إدارة مرور قنا على الميادين العامة، والشوارع الرئيسية بمختلف أنجاء المحافظة.

تم أتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بكافة الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

فى سياق أخر تمكنت مباحث مركز دشنا من إلقاء القبض على متهمين مقيمان قرية السمطا قبلي،لقيامهما بقتل سائق توك توك مقيم دشنا بطلق ناري، لوجود خلافات مالية بينهم.

تلقى اللواء، شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً يفيد بتمكن، الرائد، محمد عمر الشريف، مدير مباحث دشنا، ومعاونيه النقيبين ، احمد المغربي، ومحمد عبدالقادر، والملازمان، احمد عصام، شحاتة احمد رسلان، من ضبط متهمين قتلا شاب بطلقات نارية فى الساعات الأولى من اليوم.

كان اللواء محمد ضبش، مدير مباحث مديرية أمن قنا،أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة كباحث دشنا، لكشف غموض، مقتل، خالد ممدوح حسين عبدالحكيم، 20سنة مقيم منطقة صفارة بمدينة دشنا.

على الفور وبعد عمل التحريات اللازمة، وتبين أن وراء الجريمة كلا من: "اسعد. ع"، 45 سنة، مطلق النار على المتهم، ومساعدة، "عبدالعاطي.ع.ح"، 18 سنة، مقيمين السمطا، تم ضبطها وبحوزتهم السلاح المستخدم فى الجريمة. حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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