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ضبط 5 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و1565 سيارة مخالفة

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:14 م
ضبط 5 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و1565 سيارة مخالفة حظر التجوال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط 5178 شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.

 

ونجحت الجهود في ضبط 1565 سيارة مخالفة، و143 دراجة نارية مخالفة، و112 مركبة "توك توك" مخالفة، و293 محل مخالف لقرار الغلق .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

 

 

 

 


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