ضبط 2345 كمامة مجهولة المصدر فى حملة ببنى سويف

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على استمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحال والصيدليات لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع ،ومواجهة كافة صور التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء خاصة فى بيع وتداول الكمامات،وفى مجال الأدوية والمطهرات بشكل عام التى يزداد الطلب عليها فى ظل الظروف الراهنة ،والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولاسيما مع ظهور بعض البائعين غير المعتمدين لبيع الكمامات غير المطابقة، مما يشكل خطورة على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار بيان اليوم الاثنين إلى أن اللجنة المشكلة "بقرار المحافظ"برئاسة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،لمواجهة تداول الكمامات غير المطابقة، شنت حملة تموينية بالتسنيق مع وكيل وزارة التموين المهندس وصفى عبد الله ومسؤولى الطب الوقائي، أسفرت عن تحرير 6 محاضر لضبط كمامات مجهولة المصدر،وتم التحفظ الكميات المضبوطة التى بلغت 2345 كمامة،واتخاذ الإجراءات القانوينة تمهيدا لإحالة المحاضر إلى جهات التحقيق المختصة، وتواصل تلك الحملة عملها بكافة مراكز ومدن المحافظة للتأكد من سلامة وجودة المستلزمات الطبية وضبط المخالفين وتطبيق القانون.