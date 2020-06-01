اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 09:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 2345 كمامة مجهولة المصدر فى حملة ببنى سويف

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:03 م
ضبط 2345 كمامة مجهولة المصدر فى حملة ببنى سويف كمامات - أرشيفية
بني سويف أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على استمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحال والصيدليات لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع ،ومواجهة كافة صور التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء خاصة فى بيع وتداول الكمامات،وفى مجال الأدوية والمطهرات بشكل عام  التى يزداد الطلب عليها فى ظل الظروف الراهنة ،والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولاسيما مع ظهور بعض البائعين غير المعتمدين لبيع الكمامات غير المطابقة، مما يشكل خطورة على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار بيان اليوم الاثنين إلى أن اللجنة المشكلة "بقرار المحافظ"برئاسة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،لمواجهة تداول الكمامات غير المطابقة، شنت حملة تموينية بالتسنيق مع وكيل وزارة التموين المهندس وصفى عبد الله ومسؤولى الطب الوقائي، أسفرت عن تحرير 6 محاضر لضبط كمامات مجهولة المصدر،وتم التحفظ الكميات المضبوطة التى بلغت 2345 كمامة،واتخاذ الإجراءات القانوينة تمهيدا لإحالة المحاضر إلى جهات التحقيق المختصة،  وتواصل تلك الحملة عملها بكافة مراكز ومدن المحافظة للتأكد من سلامة وجودة المستلزمات الطبية وضبط المخالفين وتطبيق القانون.

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار المحافظات

بني سويف

ضبط الكمامات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة