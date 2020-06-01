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ضبط 2 كيلو هيروين بقيمة 300 ألف جنيه فى الجيزة

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:36 م
ضبط 2 كيلو هيروين بقيمة 300 ألف جنيه فى الجيزة المتهمان
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة.. وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الجيزة) تخصصا فى الإتجار بمخدر الهيروين ، متخذين من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر مكاناً لمزاولة نشاطهما فى الإتجار والترويج.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ، أمكن إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر ، وبحيازتها (2 كيلو جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى قدره 11800 جنيه – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى ، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (300 ألف جنيه تقريباً)، ووجه اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية.

 


مخدرات

الداخلية

حملات امنية

اخبار الحوادث

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