اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 10 أشخاص خرقوا حظر التجوال بمدينة كفر شكر فى القليوبية

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:16 م
ضبط 10 أشخاص خرقوا حظر التجوال بمدينة كفر شكر فى القليوبية حظر تجول - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، إنه تم ضبط 10 أشخاص خرقوا حظر التجوال بمدينة كفر شكر حيث تمكن العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر ، بالأمس والرائد اسماعيل خطاب رئيس مباحث المركز من ضبطهم ليتم تحرير محاضر لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأشار المصدر الأمنى لليوم السابع، إلى أنه تم إخلاء سبيلهم فور انتهاء فترة الحظر بالساعة السادسة صباحا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، ،مشيرا الى أن بعض قرى المدينة والشوارع لوحظ فيها التزام كامل سوى بعض الحالات الفردية بقرارات الحظر.

ومن ناحيته أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم وغلق الطرق الرئيسية المؤدية للكورنيش والمقابر خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتنسيق مع المرور لتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بوسائل المواصلات.

كما شدد المحافظ، على أهمية متابعة التزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، التى قررتها وزارة الصحة، وارتداء الكمامات بجميع الأسواق، والأماكن العامة، والخاصة، والمنشآت الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، واتخاذ الاجراءات القانونية بحزم حيال المخالفين لهذه القرارات.

وأكد، على ضرورة متابعة انتظام حظر التجول ليلاً، وإلتزام المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة بقرار الحظر، فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيدا بالتكاتف المستمر بين كافة الجهات المعنية ، خاصة التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية فى المتابعة والتنسيق الدائم للتعامل مع مستجدات وأية حالات طارئة، وتطبيق قرارات الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا.

 

 


كورونا

اخبار مصر

القليوبية

حظر التجول

امن القليوبية

كفر شكر

مامور مركز كفر شكر

خرق قرار حظر التجول

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تحرير 46 محضر خرق حظر ورفع 322 إشغال طريق وغلق 5 صيدليات بالبحيرة (صور)

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:34 م

تعرف على عقوبة خرق حظر التجوال خلال فترة عيد الفطر المبارك

السبت، 23 مايو 2020 09:49 م

الإسكندرية تواجه مخالفات خرق الحظر ومحاولة إعادة فتح المقاهى.. تشميع كافيه داخل شقة سكنية استقبل طلابا.. وآخر قدم مأكولات وشيشة.. شائعة بإعادة فتح الكافتيريات نهاية الشهر.. والمحافظة تنفى وتحذر المخالفين

السبت، 16 مايو 2020 05:24 م

التحقيق مع 5 أشخاص بتهمة خرق حظر التجوال فى السلام

الأربعاء، 13 مايو 2020 12:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة