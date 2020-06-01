صور.. مدينة الزينية: رفع 27 طن مخلفات وقمامة فى حملات بالقرى والنجوع

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه تم استكمال أعمال النظافة بشوارع المدينة والتأكد من تفريغ جميع الحاويات ونقاط النظافة بشوارع المدينة، وذلك فى إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المدن بالمتابعة الدورية المستمرة لكل الخدمات بمحافظة الأقصر، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والأمراض والأوبئة بين المواطنين من القمامة والمخلفات.

وأضاف العقيد أحمد الهوارى، فى بيان صحفى، أنه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، بالتنسيق مع الوحدات المحلية لقرى الزينية بحرى برفع 20 طن من المخلفات والتراكمات الصلبة وذلك بالتعاون مع أهالى القرية، حيث قاد الحملة مصطفى النجار رئيس قرية الزينية بحرى، ومنصور عبد الله مسؤول النظافة بالقرية، بإشراف يوسف أحمد جلال نائب رئيس المركز، كما تم رفع 7 طن مخلفات من قرية العشى بقيادة مكى عمر سكرتير القرية.

وكانت قد شهدت مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، السبت الماضى، تنظيم العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إجتماع مع رؤساء القرى بالمركز وسكرتيرى القرى ومسؤلى التنظيم بالمركز والقرى، ومدير الوحدات الزراعيه بالمركز، وذلك بحضور يوسف جلال نائب رئيس المركز، وأحمد أبو عيش سكرتير المركز، وذلك فى ضوء المتابعة الدورية لسير الأعمال ومناقشة أوضاع القرى، وشدد العقيد أحمد الهوارى، خلال الإجتماع، على كافة المسئولين على ضرورة المرور المستمر لرصد مخالفات المبانى والتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزارعية، وعدم التقاعس عن تنفيذ القانون، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما أكد رئيس مدينة الزينية على الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المقررة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، مع ضرورة التنبيه بذلك على كافة العاملين بمختلف القطاعات.



حملات النظافة اليومية بمدينة الزينية



رفع 27 طن مخلفات وقمامة فى حملات نظافة بالقرى والنجوع