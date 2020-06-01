اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 04:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:19 م
صور.. محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5% محافظ البحر الاحمر يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الإثنين، نتيجة الفصل الدراسى الثاني لامتحان الشهادة الاعدادية بنسبة99.5%، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة نجاح 96.5%، ونتيجة الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، وأيضاً إعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، وذلك بحضور هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. 
 
هنأ المحافظ الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدماً الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة. 
 
ومن جانبه أكد هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية العامة 6292 طالب وطالبة، وعدد الناجحين منهم 6262 طالب وطالبه، مشيراً إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر وصفحة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
 
وكان قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة البحر الأحمر، مطلع الاسبوع الحاري أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإلعدادية بالمحافظة قبل نهاية الأسبوع الجارى، مؤكدا أنه جارى الانتهاء منها لاعتمادها من اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر .
 
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عنها تحديدا فى منتصف الأسبوع ومن المحتمل بعد غد الاثنين أو الثلاثاء، حيث من المقرر أن يتم تحديد موعد مع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر لاعتمادها والإعلان عنها على موقع المديرية وكذلك صفحة المحافظة وتوزيعها على المدارس.
محافظ البحر الاحمر يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية
محافظ البحر الاحمر يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

محافظ البحر الاحمر يعتمد نتيجة الشهادة الاعداديه
محافظ البحر الاحمر يعتمد نتيجة الشهادة الاعداديه

 


البحرالاحمر

نتيجة الشهاده الاعدادية

الشهادة الاعدادية بالبحر الاحمر

اعدادية البحر الاحمر

التربية والتعليم بالبحر الاحمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة