صور.. محافظ الأقصر يتفقد المستشفيات لمتابعة خدمات مصابى كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

قاد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الإثنين، جولات تفقدية زار خلالها مستشفى الأقصر العام، ومستشفى حميات الأقصر، لمتابعة إنتظام العمل وتقديم كافة الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا، وذلك برفقة السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ووكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد.

وخلال جولته بمستشفى الأقصر العام، الذي يحتوى على جناح لحالات العزل يحتوي على 32 سريرا، استمع محافظ الأقصر إلى شكاوى عدد من المواطنين بخصوص قلة عدد التمريض، حيث أعطى المحافظ تعليمات بزيادة فريق التمريض الخاص بحالات العزل.

ولدى جولته بمستشفى حميات الأقصر، تابع المحافظ، انتظام الخدمات الطبية بالمستشفى، كما استمع إلى شرح من مدير المستشفى الدكتور محمد الرملي، عن سير العمل داخل المستشفى، حيث أوضح مدير المستشفى، أنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى من 12 سرير إلى 52 سرير، كما يجري تجهيز 7 أسرة عناية مركزة، كما يجري تجهيز توسعة شبكة الأكسجين، كما تجري أعمال تركيب وتوصيلات الغاز للمستشفى، مؤكدا على توافر كافة المستلزمات الطبية.

كما تابع المحافظ خلال جولته بمستشفى الحميات التجهيز لإنشاء خزان مياه بسعة 200 متر مكعب بقيمة 620 ألف جنيها تنفذه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، كما أصدر المحافظ قرار يحمل رقم 188 لسنة 2020، ينص على إلغاء كافة الإجازات الممنوحة للعاملين بمديرية الشئون الصحية بالأقصر والإدارات الصحية والوحدات الصحية التابعة للمديرية (عدا العاملين في الخارج) لمدة شهرين.

كما أكد محافظ الأقصر، على ضرورة جاهزية المستشفيات المخصصة لحالات مصابي كورونا وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم بداية من إجراء الفحوصات اللازمة والتشخيص والعزل وتقديم العلاج، حتى الوصول إلى مرحلة الشفاء والخروج، مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على حياة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير للأطقم الطبية على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة.



جانب من جولات المحافظ بالمستشفيات



جولة المحافظ بمستشفى الأقصر العام



لقاء المحافظ بمدير مستشفى الأقصر العام



متابعة المحافظ لمستشفى الحميات وخدمة المصابين



محافظ الأقصر يتفقد مستشفيات الأقصر العام والحميات لمتابعة خدمات مصابى كورونا