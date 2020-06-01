اليوم السابع
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صور.. محافظ أسيوط خلال زيارة مركز إنتاج الكمامات: إنتاج 13 ألف كمامة يوميا

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:05 م
صور.. محافظ أسيوط خلال زيارة مركز إنتاج الكمامات: إنتاج 13 ألف كمامة يوميا محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات
أسيوط – هيثم البدرى

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أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بجهود جامعة أسيوط في التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشار الفيروس بين المواطنين وتسخير ما تملكه من إمكانيات علمية وبشرية من أجل المساهمة فى توفير رعاية صحية جيدة لمصابي كوفيد 19 بالتعاون مع مديرية الصحة ، إلى جانب العمل على القيام بالدور المنوط بها في رفع الوعي الصحي لدى الأفراد من داخل المجتمع الجامعي وخارجه والتعريف بخطورة الفيروس وكيفية الوقاية منه .

جاء ذلك خلال زيارته لمركز الإنتاج النصف الآلي للكمامات بجامعة أسيوط والتابع لمؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام بصعيد مصر ، وذلك بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد حمام زين العابدين عميد كلية الزراعة ، والنائب محمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب ،والأستاذ مصطفى حسن وشوكت صابر أمناء الجامعة المساعدين والأستاذ ياسين ثابت أمين عام المؤسسة .

وخلال الجولة أشاد محافظ أسيوط بحجم الإنتاج الصادر من الكمامات والمستلزمات الوقائية والكافية لاستخدام الأفراد من المجتمع الجامعي وكذلك الأطقم الطبية فى مستشفيات أسيوط الجامعية ومستشفى الراجحى الجامعي للعزل .

وخلال الجولة أشار الدكتور طارق الجمال إلى تعاون الجامعة مع مؤسسة 2020 في إقامة مركزين لإنتاج الكمامات والمستلزمات الوقائية أحدهما في المستشفى الجامعي والآخر في المبنى الإداري والقائم على إنتاج نحو 13 ألف كمامة يومياً إلى جانب ما يتم إنتاجه من سترات للأطقم الطبية ، وأغطية واقية للوجه ، وأغطية لأسرة الرضي وهى الكميات التي تكفى استخدام المجتمع الجامعي والقطاع الطبي ، وخاصةً مع بدء تنفيذ قراراه باعتبار ارتداء الكمامة شرطاً إلزامياً لدخول الحرم الجامعي والمدينة الطبية وعدم السماح للمخالفين ذلك من الدخول على البوابات الرئيسة .

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن مركز إنتاج الكمامات ساهم بشكل كبير في تغطية الاحتياج اليومي من الكمامات لمنتسبى الجامعة وذلك بسعر التكلفة ، مشيداً بمؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام والتي تعمل تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة السابق والرئيس الشرفي للمؤسسة ، والدكتور مصطفى الشرقاوي رئيس مجلس أمنائها والتي تعتبر طرفاً شريكاً وداعماً فى كثير من الأنشطة والخدمات المجتمعية والطبية القائمة داخل الجامعة .

وكشف الأستاذ ياسين ثابت أن مركز الإنتاج النصف الآلي وتقوم بإنتاج 10 الآلاف كمامة يومياً وذلك بتعاون فريق طلابي من قسم الهندسة الكهربائية من المتطوعين بالمؤسسة ممن قاموا بإعادة توظيف بعض الأدوات واستغلالها في تركيب ماكينة آلية تساهم في مضاعفة إنتاج الكمامات وذاك وفق الشروط والضوابط الصحية للكمامات والتي يتم تعقيمها تحت درجة حرارة من 120 إلى 150 درجة قبل تعبئتها ، وبطاقة عمل تبلغ 50 متطوع ولساعات عمل تستمر على مدار 20 ساعة يومياً .

 محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (1)

محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (1)

 

محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (2)
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات 
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (3)
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (4)
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (5)
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (6)
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات 
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (7)
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات 
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (8)
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات 
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (9)
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (10)
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات
 
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (11)
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات
 
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (12)
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات
 
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (13)
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (14)
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات
 
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (15)
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات
 
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (16)
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات
 
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (17)
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات
 
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (18)
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات
 
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (19)
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (20)
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات
 
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (21)
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات

 

محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (22)
 
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات
 
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (23)
 
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات
 

 

محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات بجامعة أسيوط (24)
محافظ أسيوط فى زيارة لمركز إنتاج الكمامات
 

 


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