صور .. زراعة الشرقية تبدأ حملة قومية لمكافحة القوارض عقب إزالة المحاصيل الشتوية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أطلقت إدارة مكافحة القوارض بالمديرية الزراعة بالشرقية ، اليوم الاثنين ، الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب إزالة المحاصيل الشتوية 2020 بمحافظة الشرقية ، تحت رعاية المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ، بإشراف المهندس السيد زكريا طعيمة مدير إدارة القوارض تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية .

ونتيجة للأضرار الاقتصادية والصحية التى تسببها القوارض وتأثيرها السيئ على المحاصيل الزراعية فى الحقول .

وبدأت الحملة بمركز ههيا بجمعية أبو فراخ والظواهرية مركز الإبراهيمية جمعية البكاكرة والفوزية .

وفى السياق نفسه شكل المهندس السيد عبد الرحمن السيد مدير عام الإدارة الزراعية بفاقوس ، حملة بإشراف المهندس محمد عبد الله رئيس قسم الإرشاد بالإدارة والمهندسة اسماء ابو سطيح رئيس قسم التنمية الريفية بالإدارة تفعيلا لدور المرأة الريفية فى توعية المواطنين عن الأعراض وطرق الوقاية من فيروس كورونا ، والظروف الصعبة التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا تحت رعاية المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية والمهندس جمال كمال مدير إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية .

قامت اللجنة بالمرور اليوم بقرى وعزب مركز فاقوس والتقت ببعض المواطنين وتوعيتهم بأعراض فيروس كورونا ، مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم أو رشح الأنف احتقان فى الحنجرة والإسهال ، وكذلك خمول وإحساس بالدوخه والسعال الجاف والصداع وصعوبة فى التنفس والتهاب العين والقيء والإحساس بالقشعريرة فى الجسم وكذلك تحدثوا عن طرق الوقاية .

وشرحت اللجنة للمواطنين الخطوات التى يجب أن يقومون بها تجنبا للاصابة بفيروس كورونا وأوجزت اللجنة 12 خطوة للوقاية هم

1- الالتزام بعدم لمس الأسطح والأشياء المحيطة بالشخص خلال اليوم .

2- غسل اليدين بشكل متكرر بالصابون والماء على ألا تقل مدة الغسل عن 20 ثانية .

3- استخدام كحول بتركيز نسبته 60 فى المئه على الاقل

4- تجنب الحضور فى الأماكن المزدحمة

5- تجنب المخالطة اللصيقة

6- الابتعاد عن الأشخاص لمسافة 1 متر تقريبا

7- تجنب لمس العين والأنف والفم

8- عند السعال أو العطس قم باستخدام منديل والتخلص منه بعد الاستخدام

9- عدم مشاركة اطباق للاكل و اكواب الشرب والاغطية والادوات المنزليه اذا كنت مريضا

10- قم يوميا بتنظيف الأسطح التى يتم لمسها بكثرة

11- إذا كنت مريضا الزم المنزل ولا تذهب للعمل وتجنب وسيلة النقل العام

12- ارتداء الكمامات الواقية عند النزول



لجنة مكافحة القوارض



مكافحة الفوارض