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صور.. خروج 8 حالات بعد تعافيهم من فيروس كورونا بمستشفى إسنا للحجر الصحى

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:26 ص
صور.. خروج 8 حالات بعد تعافيهم من فيروس كورونا بمستشفى إسنا للحجر الصحى خروج 8 حالات بعد تعافيهم من كورونا بمستشفى إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، صباح اليوم الإثنين، أنه تم تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك رئيس فريق العزل الصحي، خروج 8 حالات تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفي العزل الصحي بإسنا.

وأضافت مدير عام مستشفي إسنا التخصصي للحجر الصحى، فى بيان صحفى، أنه كان من ضمن الحالات زوج وزوجته كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد، وحالتين أيضاً في العناية المركزة وتلقى جميعهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي، والذين تماثلوا للشفاء التام وتحولت نتائجهم إلى سلبية في نهاية المطاف، ليتم خروجهم جميعا من المستشفى، مؤكدةً على أنه يوجد قسم الدعم النفسي للمرضى ويضم أكفأ الأطباء والاستشاريون في الطب النفسي والعلاج السلوكي لتقديم الدعم النفسي للمرضى لتجاوز الأزمة.

كما تقدمت الدكتورة إلهام محمود مدير عام المستشفى، وجميع العاملين بالمستشفى بالتهنئة إلى جميع المرضي المتعافين بالتهنئة لتماثلهم الشفاء التام بفضل الله وكرمه، كما أهابت المستشفي إلي جموع الشعب المصري بالإلتزام التام والتباعد الاجتماعي لتجاوز هذة المرحلة الفارقة في تاريخ البشرية.

وكانت قد أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي، واستشارى مكافحة العدوي بالأمانة العامة، أنه تم تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك رئيس فريق العزل الصحي بالمستشفى،  فى الساعات الأولى اليوم الاثنين، إجراء ثامن ولادة قيصرية لسيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، والتي تتلقى العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى إسنا التخصصى للعزل الصحى.

وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود، فى بيان صحفى، أنه أجريت الولادة لأم سيدة مصرية فى الثلاثين من عمرها مصابة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد19"، والتى تتلقى العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى إسنا التخصصى العزل الصحى، والتي أنجبت فى الساعات الأولي من اليوم طفل ذكر، حيث تمت تسميته من خلال الأم بـ ( عبدالله )، واحتفل جميع العاملين بالمستشفى بالطفل الثامن وعمت الفرحة وتم توزيع الحلوى ابتهاجا وسرورا بقدوم عبدالله الطفل الثامن داخل المستشفى.

جانب من خروج 8 حالات بعد شفاؤهم من كورونا
جانب من خروج 8 حالات بعد شفاؤهم من كورونا

 

خروج 8 حالات بعد تعافيهم وشفاؤهم من فيروس كورونا بمستشفى إسنا
خروج 8 حالات بعد تعافيهم من كورونا بمستشفى إسنا

 

سعادة كبيرة بالمستشفى بخروج 8 حالات جديدة
سعادة كبيرة بالمستشفى بخروج 8 حالات جديدة

 

فرحة سيدة بشفاؤها مع مديرة المستشفى
فرحة سيدة بشفائها مع مديرة المستشفى

 


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