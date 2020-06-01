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صور.. حى ثان المحلة ينظم حملة نظافة ليلية لرفع القمامة أثناء الحظر

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:35 ص
صور.. حى ثان المحلة ينظم حملة نظافة ليلية لرفع القمامة أثناء الحظر حى ثان المحلة ينظم حملة نظافة ليلية لرفع القمامة أثناء الحظر
الغربية - مصطفى عادل

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نفذ حي ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب، حملة نظافة ليلية بشوارع المدينة نطاق الحي،  فى فترة حظر التجوال، لرفع تراكمات القمامة فى فترة حظر التجوال، بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة.

 

شارك فى الحملة جهاز النظافة بالحي ولمياء خليفة نائب رئيس الحي، وقامت الحملة برفع القمامة والمخلفات وكنس الأتربة وتجريف وتسوية شارع عبد الحى شاهين منطقة منشية البكري، وشارع الترعه نطاق الحى، وتم نقل القمامة لمصنع التدوير بالطريق الدائري.

 

من ناحيه اخرى نفذ حى ثان المحلة الكبرى برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب حملة نظافة مكبرة بطريق نادى الشرطة الرئيسى بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بتكثيف حملات النظافة العامة بشوارع المحافظة.

 

شارك فى الحملة لمياء خليفة نائب رئيس حى ثان المحلة وجهاز بالحي، واستهدفت الحملة أعمال تطوير شارع نادى الشرطة حيث يبلغ طوله حوالى 500 متر وهو من الشوارع ذات أهمية كبيرة بنطاق الحى حيث يربط مابين منطقة نعمان الأعصر وكوبرى الرباط وطريق المحلة زفتي، وتم رفع تراكمات القمامة والأتربة بطول الشارع ودهان الأعمدة الكهربائية بألوان علم مصر، وصيانة كشافات الإنارة.

 

من ناحية أخرى نفذ حى ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب، حملات نظافة مكبرة بشوارع المدينة نطاق الحي، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بتكثيف أعمال النظافة العامة بالشوارع والميادين ورفع تراكمات القمامة والاتربة.

 

شارك فى الحملة جهاز النظافة بالحى ومجلس المدينة، وشملت الحملة ميدان الشون وشارع البحر الرئيسى ومدخل المدينة الرئيسي، وتم رفع القمامة وتراكمات الاتربة من الشوارع ورشها بالمياه، وزراعه الجزيرة الوسطى باشجار الزينة، وزراعة احواض الزينة امام الجدارية بجوار شركة النيل للنقل البري.

 

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