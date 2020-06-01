صور.. حملة تنظيف وتطهير مكبرة بمساكن العجيزى بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

نفذ حى أول طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب عادل داود رئيس الحي، حملة نظافة وتطهير مكبرة بمنطقة مساكن العجيزي، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

كانت شكاوى قد تعددت أمام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ورئيس حى أول طنطا، بانتشار أكوام القمامة وطفح المجارى وانتشار البوص والحشائش بمنطقة مساكن العجيزي.

وتم الدفع بحملة تطهير مكبرة بالمنطقة، بمشاركة معدات النظافة بالحي، وتم رفع كميات كبيرة من تراكمات القمامة، وإزالة الحشائش وتطهير مداخل العمارات.

من ناحية أخرى نفذ حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب، حملة نظافة مكبرة صباح اليوم الاثنين بشوارع المدينة بنطاق الحى بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة بتكثيف حملات النظافة العامة بشوارع المدن والأحياء حفاظا على المظهر العام. شارك فى الحملة معدات جهاز النظافة بالحى.

واستهدفت الحملة عدة مناطق بنطاق الحى منها شارع الترعة ومطلع كوبرى الفريق رضا حافظ وأول طريق سكة زفتى وأمام موقف زفتى وأمام مبنى حى ثان المحلة، وتم نقل القمامة إلى مصنع تدوير القمامة بأول طريق الجابرية، وكان حى ثان المحلة الكبرى برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب قد نفذ أمس حملة نظافة مكبرة بطريق نادى الشرطة الرئيسى بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بتكثيف حملات النظافة العامة بشوارع المحافظة.