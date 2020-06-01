صور .. حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمراكز ومدن كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لإرتكاب مخالفات.

وبناءًا على توجيهات محافظ كفرالشيخ، أشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على استمرار التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وإزالة أى تعدى فى المهد، حيث تم تنفيذ إزالة حالة تعدى على حرم الطريق بقرية ٥٨ الخاشعة، عبارة عن سلم وتلتوار بطول ١٠م، وعرضة ٤م، وتم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه وحتى مستوى سطح الأرض، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشرف احمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، حيث تم إزالة حالة تعدى على الشارع العام بالمدينة، عبارة عن أعمدة وخرسانة مسلحة، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الارض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، حيث تم متابعة إزالة حالة تعدى بالبناء داخل الكتلة السكنية بدون ترخيص بقرية ظاظا، التابعة للوحدة المحلية بالورق، عبارة عن سور ٢٠متر فى ١٤متر تعلية متر ونصف، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الارض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون فى تنفيذ القانون تجاه المخالفين فى المبانى أو المتعدين على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضى بكفر الشيخ

إزالة التعديات على الأراضى بكفر الشيخ

إزالة التعديات على الأراضى بكفر الشيخ

إزالة التعديات على الأراضى بكفر الشيخ

إزالة التعديات على الأراضى بكفر الشيخ

إزالة التعديات على الأراضى بكفر الشيخ