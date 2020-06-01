اليوم السابع
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صور.. توزيع الأدوية على مصابى كورونا فى العزل المنزلى بالجيزة

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:15 م
صور.. توزيع الأدوية على مصابى كورونا فى العزل المنزلى بالجيزة الأطباء خلال الزيارات المنزلية لمصابى كورونا بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات رش وتطهير مقار صرف المعاشات بمكاتب البريد وماكينات الصراف الآلى، حيث تم البدء فى صرف المعاشات بدء من اليوم.
 
 وفى السياق وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإجراء أعمال التطهير والتعقيم الدورية بمكاتب البريد والأماكن المخصصة لصرف المعاشات قبل وبعد تواجد المترددين عليها مع مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المواطنين أثناء عملية الصرف مع تجهيز أماكن ومقاعد مناسبة للانتظار واتخاذ كافه الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى كما شدد راشد على التأكد من ارتداء جميع المواطنين المترددين على مقار الصرف للكمامات حفاظاً على سلامتهم ولمجابهة فيروس كورونا .
 
وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم إقامة خيام وتوفير كراسى أمام مكاتب البريد والمنافذ المخصصة لصرف المعاشات وتزويدها بمندوب لمساعدة أرباب المعاشات وتيسير إجراءات صرف المعاش الخاص بهم والتصدى لأى مشكلات تطرأ وحلها فوراً.
 
وفى نفس الاطار تابع حملات الزيارات المنزلية التى تنفذها مديرية الشئون الصحية بالمحافظة للحالات المصابة بفيروس "كورونا المستجد" من قبل الفرق الطبية بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة .
 
و كلف محافظ الجيزة بإجراء الكشف والاطمئنان على الحالة الصحية للحالات الايجابية المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم مؤكداً على توزيع العلاج والوقائيات الشخصية وإعطاء الإرشادات الخاصة بالعزل المنزلي.
 
يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حيث يتم تحديد موعد لأخذ المسحة بعد انتهاء فترة العزل المنزلي للحالات المصابة البسيطة حيث ستكون أماكن أخذ المسحة داخل نطاق كل إدارة صحية كما يتم التواصل تليفونيا مع الحالات على مدار 24 ساعة وتقديم الخدمة والرعاية الصحية لهم عقب توفير الادوية لهم .
 
وفى سياق أخر كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لم يلتزم السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة .  
 
الأطباء خلال الزيارات المنزلية لمصابى كورونا بالجيزة (2)
الأطباء خلال الزيارات المنزلية لمصابى كورونا بالجيزة 

الأطباء خلال الزيارات المنزلية لمصابى كورونا بالجيزة (3)
الأطباء خلال الزيارات المنزلية لمصابى كورونا بالجيزة 

الأطباء خلال الزيارات المنزلية لمصابى كورونا بالجيزة (4)
الأطباء خلال الزيارات المنزلية لمصابى كورونا بالجيزة (4)

الأطباء خلال الزيارات المنزلية لمصابى كورونا بالجيزة (1)
الأطباء خلال الزيارات المنزلية لمصابى كورونا بالجيزة 

 


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