صور.. تعقيم وتطهير لمبنى منطقة البحر الأحمر الأزهرية للحد من انتشار كورونا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت منطقة البحر الأحمر الأزهرية ، عن استمرار أعمال التعقيم والتطهير بمبنى المنطقك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وإنطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للحفاظ على سلامة العاملين بالمنطقة.

وأكدت منطقة البحر الأحمر الأزهرية ، أنه تنفيذا لتوجيهات الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية ، للعمل على مجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد ، باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية ، تم تعقيم وتطهير ديوان عام المنطقة ، والاستراحات التابعة لها باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ، من خلال أطقم التطهير المحمولة لإجراء عمليات التطهير اللازمة ، باستخدام المواد المُطهرة وفقًا لما أقرته منظمة الصحة العالمية.

واضافت منطقة البحر الأحمر الأزهرية فى بيان لها ، أن عمليات التعقيم تمت تحت إشراف صفاء عبد العاطى عزام مدير إدارة الشئون الإدارية وشئون المقر ، والمهندس الزراعى حسين رفعت رئيس قسم الزراعة بديوان عام المنطقة.

وكان تفقد امس الأحد ، الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية ، يرافقة عبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب ، مقر كنترول الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، لمتابعة عملية كيفية استلام الأبحاث من إدارات البحر الأحمر الأزهرية السبعة، وذلك لمراجعتها ورصدها تمهيدا لاعتمادها من قطاع المعاهد الأزهرية، بحضور أحمد إبراهيم مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة.

وشدد رئيس منطقة البحر الأحمر الازهرية على ضرورة التعقيم للمكان بصفة مستمرة وعدم السماح بدخول أى شخص لا يلتزم بارتداء الكمامة، وعدم المصافحة بالأيدى نهائيا، كما نبه على الالتزام بالدور والانتظار فى مكان مخصص مع الحفاظ على عدم التزاحم والتزام المسافة الآمنة، واتباع تعليمات إدارة الامتحانات حفاظا على سلامة الجميع.

تطهير وتعقيم المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر



تطهير وتعقيم المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر



تطهير وتعقيم المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر



تطهير وتعقيم المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر