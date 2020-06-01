اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 01:43 م
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صور.. انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:12 م
صور.. انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى الشهر العقاري
كتب إبراهيم قاسم - تصوير عمرو مصطفى

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عادت مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الاثنين، للعمل وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعد توقفها بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.
 
وتقدم مكاتب الشهر العقارى 10 خدمات رئيسية خدمة توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا  (توكيلات المحاميين)، والتوكيلات الخاصة، وعقود بيع السيارات، وعقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ-، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، والتوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات.
 
وأجرت اليوم السابع جولة داخل مكتب توثيق الاهرام بالدقى التابع للشهر العقارى لمتابعة سير العمل وانتظامه فى أول يوم عمل.
 
والتقت اليوم السابع صفاء عشيش أمين مكتب الجيزة التى أكدت على أن العمل داخل 49 مكتب توثيق بالجيزة انتظم منذ الصباح الباكر وسط إجراءات مشددة على الوقاية من فيروس كورونا.
 
واضافت أن حجم المعاملات اليومية لكل مكتب تتراوح ما بين 100 إلى 150 معاملة يوميا بعد أن كانت تصل إلى 300 معاملة وذلك لتخفيف الزحام بالمكاتب مشيرة إلى أن مصلحة الشهر العقارى تطبيق إجراءات السلامة لجميع الموظفين والمترددين على المكاتب من خلال التباعد والإلتزام بالمسافة الآمنة بين الموظف والمواطن وكذا المواطنين مع بعضهم البعض.
 
ووضعت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق 5 إجراءات رئيسية الوقاية من فيروس كورونا لحماية العاملين والمتعاملين مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق (الديوان العام والمكاتب والفروع)، وذلك مع بداية استئناف العمل اليوم الاثنين.
 
أولا:- على الإدارة العامه للامن بالمصلحه عدم السماح لأحد بدخول مبنى ديوان عام المصلحة بدون كمامة مع قيد اسم الزائر ورقم بطاقته وسبب التواجد بسجل خاص بذلك وكذلك قيد اسم الموظفين التابعين للمصلحه من خارج الديوان وسبب التواجد ورقم البطاقه بسجل خاص بذلك.
 
ثانيا: على إدارة الأمن منع دخول أي مواطن الا أصحاب المصالح فقط مع منع تكدس تواجد الجمهور داخل الحيوان ووضع إعلانات تفيد ذلك في اماكن واضحه بديوان المصلحه.
 
ثالثا:- على جميع الموظفين بديوان عام المصلحه عدم مغادره مقر عملهم الا بموجب اذن رسمی وعدم التواجد خارج مقر  اداراتهم الا لأسباب مشروعة وحاجه العمل مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازيه من تعقيم واستخدام المطهرات وجميع الوسائل للمحافظه على سلامتهم.
 
رابعا:- التزام جميع إدارات المصلحة بالديوان بإجراءات عمليات الدشت للملفات التي تجاوزت المواعيد القانونية وعدم تواجد اشياء بالحجرات على الدواليب أو المكاتب ورفع أی مخلفات اخرقد تتسبب في انتشار الأمراض.
 
خامسا:- علی إدارات التفتيش متابعه ذلك وعرض أي مخالفات على رئاسة المصلحه لاتخاذ الاجراء المناسب لمن يخالف ذلك.
 
انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى (1)
 

انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى (2)
 

انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى (3)
 

انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى (4)
 

انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى (5)
 

انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى (6)
 

انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى (7)
 

انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى (8)
 

انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى (9)
 

انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى (10)
 

انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى (11)
 

انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى (12)
 

انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى (13)
 

انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى (14)
 

انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى (15)
 

انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى (16)
 

انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى (17)
 

انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى (18)
 

انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى (19)
 

انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى (20)
 

انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى (21)
 

انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى (22)
 

انتظام اول يوم عمل بمكتب شهر عقارى الدقى (23)
 

 


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