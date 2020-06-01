اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 04:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:21 م
صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور التزام الجميع بالكمامات
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 شهدت وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية إلتزام المواطنين بإرتداء "الكمامات" والإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم عليها حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات ، فى ضوء ما تقرر من إستئناف العمل بوحدات وأقسام "قطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية، وإستئناف العمل لإستخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرو"،على مستوى الجمهورية إعتباراً من اليوم الإثنين ، مع إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تضمن سلامة المواطنين.

وإضطلعت أجهزة وزارة الداخلية المعنية بأعمال التطهير والتعقيم لمرافق ومنشآت تلك الإدارات بصورة منتظمة قبل البدء فى إستقبال المواطنين وعلى مدار ساعات العمل وعقب إنتهاء اليوم حيث يتم تطهير الوحدات بشكلٍ كامل.

  

ارتداء الجميع للكمامات
ارتداء الجميع للكمامات

 

التزام المواطنين بالمسافات الامنة
التزام المواطنين بالمسافات الامنة

 

التزام الموظفين والمواطنين بالكمامات
التزام الموظفين والمواطنين بالكمامات

 

ش21333
موظفين بالكمامات

 

ممرات تعقيم وتفتيش
ممرات تعقيم وتفتيش

 

موقع شرطية
موقع شرطية

 

  

 

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

الداخلية

كورونا نيوز

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث

مواقع شرطية

الاحوال المدنية

المرور

عودة الخدمات

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة