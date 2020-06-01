صور.. استمرار أعمال رش وتطهير الشوارع والمنشآت بمدن ومراكز البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية واستغلال خلو الشوارع من المارة وامتثال المواطنين لقرار حظر التجول خلال الفترة المسائية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.
وذلك فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
وشهدت مدن ومراكز وقرى المحافظة على مدار اليوم بالفترة الصباحية وخلال فترة الحظر بالفترة المسائية حملات رش وتعقيم مكثفة للشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المنازل والمحال وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطرى أسفرت عن رش وتطهير، الشوارع الرئيسية والفرعية وواجهات المنازل والمحلات بمراكز الدلنجات وإدكو والرحمانية وعزبة لطفى ومكتب بريد لقانه بشبراخيت والمداخل والمخارج والشوارع بقريتى أبو الخاوى والدخلى وكذا وجهات المحلات والمنازل بكوم حمادة والإدارة البيطرية والشوارع المجاورة بإيتاى البارود ، وعزب كوم المناصير و العلوانى التابعة لقرى نديبة والشوكة البلد والشوارع المجاورة وشارع الروضة ومنطقة خلف المحافظة وميدان جلال قريطم وشارع العزيز عثمان والرحباية بدمنهور.
رش وتطهير الشوارع والمنشآت
رش وتطهير الشوارع والمنشآت
رش وتطهير الشوارع والمنشآت
رش وتطهير الشوارع والمنشآت
رش وتطهير الشوارع والمنشآت
رش وتطهير الشوارع والمنشآت
رش وتطهير الشوارع والمنشآت
رش وتطهير الشوارع والمنشآت
رش وتطهير الشوارع والمنشآت
رش وتطهير الشوارع والمنشآت
رش وتطهير الشوارع والمنشآت
رش وتطهير الشوارع والمنشآت
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة