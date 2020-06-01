اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 11:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. استمرار أعمال رش وتطهير الشوارع والمنشآت بمدن ومراكز البحيرة

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:28 ص
صور.. استمرار أعمال رش وتطهير الشوارع والمنشآت بمدن ومراكز البحيرة رش وتطهير الشوارع والمنشآت
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية واستغلال خلو الشوارع من المارة وامتثال المواطنين لقرار حظر التجول خلال الفترة المسائية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.

وذلك فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
 
وشهدت مدن ومراكز وقرى المحافظة على مدار اليوم بالفترة الصباحية وخلال فترة الحظر بالفترة المسائية حملات رش وتعقيم مكثفة للشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المنازل والمحال وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطرى أسفرت عن رش وتطهير، الشوارع الرئيسية والفرعية وواجهات المنازل والمحلات بمراكز الدلنجات وإدكو والرحمانية وعزبة لطفى ومكتب بريد لقانه بشبراخيت والمداخل والمخارج والشوارع بقريتى أبو الخاوى والدخلى وكذا وجهات المحلات والمنازل بكوم حمادة والإدارة البيطرية والشوارع المجاورة بإيتاى البارود ، وعزب كوم المناصير و العلوانى التابعة لقرى نديبة والشوكة البلد والشوارع المجاورة وشارع الروضة ومنطقة خلف المحافظة وميدان جلال قريطم وشارع العزيز عثمان والرحباية بدمنهور.
 
رش وتطهير الشوارع والمنشآت (1)
رش وتطهير الشوارع والمنشآت

رش وتطهير الشوارع والمنشآت (2)
رش وتطهير الشوارع والمنشآت

رش وتطهير الشوارع والمنشآت (3)
رش وتطهير الشوارع والمنشآت

رش وتطهير الشوارع والمنشآت (4)
رش وتطهير الشوارع والمنشآت

رش وتطهير الشوارع والمنشآت (5)
رش وتطهير الشوارع والمنشآت

رش وتطهير الشوارع والمنشآت (6)
رش وتطهير الشوارع والمنشآت

رش وتطهير الشوارع والمنشآت (7)
رش وتطهير الشوارع والمنشآت

رش وتطهير الشوارع والمنشآت (8)
رش وتطهير الشوارع والمنشآت

رش وتطهير الشوارع والمنشآت (9)
رش وتطهير الشوارع والمنشآت

رش وتطهير الشوارع والمنشآت (10)
رش وتطهير الشوارع والمنشآت

رش وتطهير الشوارع والمنشآت (11)
رش وتطهير الشوارع والمنشآت

رش وتطهير الشوارع والمنشآت (12)
رش وتطهير الشوارع والمنشآت

 


البحيره

اخبار مصر

اخبار البحيره

حملات تطهير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

صور..أول يوم عمل لمحافظ الدقهلية بعد التعافى من كورونا..يصل مكتبه 7 صباحا ويمنع الاحتفالات بالديوان العام..ويوجه رسالة شكر للجيش الأبيض..ويشارك باجتماع مجلس المحافظين.. ويطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

صور..أول يوم عمل لمحافظ الدقهلية بعد التعافى من كورونا..يصل مكتبه 7 صباحا ويمنع الاحتفالات بالديوان العام..ويوجه رسالة شكر للجيش الأبيض..ويشارك باجتماع مجلس المحافظين.. ويطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

سى إن إن: انقسام خطير بين مستشارى ترامب حول التعامل مع الاحتجاجات

سى إن إن: انقسام خطير بين مستشارى ترامب حول التعامل مع الاحتجاجات

تعليم الوادى الجديد يعلن شروط ومواعيد قبول رياض الأطفال وسنة أولى ابتدائى

تعليم الوادى الجديد يعلن شروط ومواعيد قبول رياض الأطفال وسنة أولى ابتدائى

الأرصاد:الارتفاع بدرجات الحرارة اليوم فقط ولن يستمر للأربعاء لزوال منخفض جوى

الأرصاد:الارتفاع بدرجات الحرارة اليوم فقط ولن يستمر للأربعاء لزوال منخفض جوى

الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل

الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل

صور.. محافظ الدقهلية فى أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا: شكرا أطباء مصر

صور.. محافظ الدقهلية فى أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا: شكرا أطباء مصر

رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

محافظ الدقهلية يعود للعمل بعد شفائه من كورونا ويتعهد بخدمة المواطنين

محافظ الدقهلية يعود للعمل بعد شفائه من كورونا ويتعهد بخدمة المواطنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة