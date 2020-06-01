اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. إزالة التعديات على حرم السكة الحديد غرب الإسكندرية

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:17 م
صور .. إزالة التعديات على حرم السكة الحديد غرب الإسكندرية حملة مكبرة بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن حى غرب الإسكندرية، حملات مكبرة لمواجهة البناء المخالف، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات الإزالة للتعديات، واستعادة الأراضى من المخالفين والمغتصبين حفاظا على ثروة مصر والحفاظ على أملاك الدولة.

 

وأشار حى غرب فى بيان له اليوم، أن المهندسة ابتسام الشافعى رئيس حى غرب، قد قادت حملة مكبرة يرافقها اللواء حكمدر غرب واللواء مساعد فرقة الداخلية ومأمور قسم شرطة مينا البصل وضباط ومعاونى المباحث وقوات من الأمن المركزى والإدارات المعنية بالحى، وقد تم تنفيذ القرار رقم 4 لسنة 2020 بإزالة الإشغالات والتعديات وهى عبارة عن ورش سمكرة ودوكو والتى تشغل حرم ارض ملك الهيئة القومية للسكك الحديدية والكائنة نزلة اتجاه كوبرى 27 من شارع المكس بمسطح 50 م2 وتم تسليم الأرض بعد تنفيذ الإزالة للهيئة.

 

من جهة أخرى قامت الأجهزة التنفيذية، بحى غرب بتنفيذ عدد (3) قرارات إزالة للمبانى المخالفة، حيث تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 47 لسنة 2020 بإزالة شيخشيخه وسور الدور العاشر علوى 63ص و67مكرر شارع الامير لؤلؤ، تنفيذ قرار الإزالة رقم 922 لسنة 2014 تم هدم وتكسير وإزالة الدور الخامس علوى بشارع حافظ حسنين بمسطح 100 م2، تنفيذ قرار رقم 20 لسنة 2020 والصادر بإزالة الدور الثالث علوى بشارع 201مستجد نهاية شارع ابن سهلان بمسطح 100م2.

 

و كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء فى تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك اتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

 

 

حملات مكبرة غرب الاسكندرية (1)
حملات مكبرة غرب الاسكندرية 
 
حملات مكبرة غرب الاسكندرية (2)
حملات مكبرة غرب الاسكندرية 
 
حملات مكبرة غرب الاسكندرية (3)
حملات مكبرة غرب الاسكندرية 
 
حملات مكبرة غرب الاسكندرية (4)
حملات مكبرة غرب الاسكندرية 
 
حملات مكبرة غرب الاسكندرية (5)
حملات مكبرة غرب الاسكندرية 

اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

البناء المخالف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة