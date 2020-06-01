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صور.. إزالة أدوار مخالفة فى حملة مكبرة بالمحلة

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:41 م
صور.. إزالة أدوار مخالفة فى حملة مكبرة بالمحلة بناء مخالف
الغربية _ مصطفى عادل

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نفذ حى أول المحلة، برئاسة المهندس عبد العزيز عجاج رئيس حى أول المحلة، والمهندس ياسر اليمانى مدير الإدارة الهندسية بالحى حملة مكبرة لإزالة المبانى المخالفة بنطاق الحى بالتنسيق مع قسم شرطة أول المحلة، بقيادة العقيد حسام الخشن مأمور القسم، بناء على توجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالتصدى بكل حسم لعدم إقامة أى مبانى مخالفة وإزالتها فى المهد.

وأسفرت عن إزالة مخالفة بالبناء الأدوار الأرضى والأول العلوى بالبناء بالمخالفة القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ورقم القرار897 لسنة 2020، وتم العمل  فى اليوم الأول والاستكمال غدا بالإزالة المخالفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف ويدعى أحمد بدير محمد كشك على مساحة 200م

كما تمت إحالة "بدير.ع.ا" للنيابة للقيام بالمخالفة المبانى بدون تراخيص للقرارات رقم 989 و990 لسنة 2020 بمساحة 60م، وإيقاف  الأعمال للتراخيص رقم 117 لسنة 2019 بشارع ابو بكرالصديق تقسيم الشامى شكرى القوتلى لقيامة بأعمال المبانى متجاهلا قرار وزير التنمية المحلية رقم 181 لسنة 2020 بإيقاف كافة الأعمال.

من ناحية أخرى نفذ حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب، حملة نظافة مكبرة صباح اليوم الاثنين بشوارع المدينة بنطاق الحى بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة بتكثيف حملات النظافة العامة بشوارع المدن والاحياء حفاظا على المظهر العام، شارك فى الحملة معدات جهاز النظافه بالحى.

واستهدفت الحملة عدة مناطق بنطاق الحى منها شارع الترعه ومطلع كوبرى الفريق رضا حافظ و أول طريق سكةزفتى وأمام موقف زفتى وأمام مبنى حى ثان المحلة، وتم نقل القمامة إلى مصنع تدوير القمامة باول طريق الجابرية. وكان حى ثان المحلة الكبرى برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب قد نفذ امس حملة نظافة مكبرة بطريق نادى الشرطة الرئيسى بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بتكثيف حملات النظافة العامة بشوارع المحافظة.

وشارك فى الحملة لمياء خليفة نائب رئيس حى ثان المحلة وجهاز بالحي، واستهدفت الحملة أعمال تطوير شارع نادى الشرطة حيث يبلغ طوله حوالى 500 متر وهو من الشوارع ذات أهمية كبيرة بنطاق الحى حيث يربط مابين منطقة نعمان الأعصر وكوبرى الرباط وطريق المحلة زفتي، وتم رفع تراكمات القمامة والأتربة بطول الشارع ودهان الأعمدة الكهربائية بألوان علم مصر، وصيانة كشافات الإنارة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد أعلن السبت الماضى، عن تنفيذ 51 قرار إزالة لاسترداد أراضى أملاك الدولة وعدم استغلالها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء .

وأوضح محافظ الغربية، فى بيان، أنه تم تنفيذ حملة إزالة موسعة بالتنسيق مع قوات الأمن، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية فى مركزى طنطا، والمحلة الكبرى على مساحة 21 قيراط و 4 سهم، و 4 قرارات إزالة لمخالفات بناء بحى أول وثان طنطا، على مساحة 880 متر . كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 39 قرار إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى مركز بسبون ومركز المحلة الكبرى بإجمالى مساحة 1526 متر، شملت 11 حالة تعد أملاك الآثار، و 19 حالة تعد على أملاك الرى، و 9 حالة تعد على أملاك نهر النيل.

 

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