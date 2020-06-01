"صحة شمال سيناء": فحص طبى لـ 3276 مسافرًا على طريق "العريش- القنطرة"

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت صحة شمال سيناء الانتهاء من فحص طبى لـ 3276 مسافرا على طريق العريش القنطرة فى إطار إجراءات فحص المسافرين يوميا.

واوضح بيان لإدارة الطب الوقائى ببئر العبد المنوط بها الإشراف على المراقبين الصحيين على كمينى بالوظة والفرما للكشف وتسجيل بيانات العائدين من المحافظات الأخرى بعد العوده من إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك ضمن خظة مواجهة فيروس كورونا، انه تم الكشف على ( 3276) عائدا من المحافظات الأخرى وتسجيل بياناتهم والتنبيه عليهم بالعزل فترة 14 يوما خوفاً من نقل العدوى من المحافظات الأخرى للحفاظ على محافظة شمال سيناء كأقل المحافظات فى عدد الإصابات.

وكانت أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء أمس فى بيان لها، أن أخر الإحصائيات الرسمية لموقف انتشار فيروس كورونا بشمال سيناء سجل إجمالى الحالات 39 حالة، السلبى منها 32 حالة، والإيجابى 6 حالات، وحالة تحت الفحص.

وتم شفاء حالتين منها، وحالة عزل منزلى، وحالة عزل بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، وحالة عزل بمستشفى العريش العام، وحالة عزل بمستشفى بئر العبد المركزى.

وأصدر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قرارا بضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره فى ديوان عام المحافظة والإدارات التابعة .

وأكد فى بيان له على منع الدخول إلى مبنى الديوان العام سواء من الموظفين والعاملين أو المواطنين المتعاملين إلا بارتداء الكمامة الواقية، والالتزام بقرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية مع مراعاة الحفاظ على تباعد المسافات واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية والشخصية حفاظا على الصحة العامة، ولمنع انتشار الفيروس ووجه المحافظ الجهات المعنية بمراعاة الدقة والتشديد فى تطبيق ذلك وسرعة محاسبة المخالفين .