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صحة بنى سويف : توصيل الأدوية لمنازل 999 من المخالطين للحالات المصابة بكورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:35 ص
صحة بنى سويف : توصيل الأدوية لمنازل 999 من المخالطين للحالات المصابة بكورونا الرائدات الريفيات يسلمون الأدوية للحالات
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن الدكتور محمد يوسف ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف ، أنه تم أمس الأحد استكمال توزيع حقيبة من الأدوية والمستلزمات الطبية على المخالطين للحالات المصابة بالفيروس عن طريق قيام الرائدات الريفيات بتوصيل الأدوية لمنازل الخاضعين للعزل المنزلى والمخالطين باجمالى 611 حاله أمس ، بقرى ومراكز المحافظه ، ليصل إجمالى من تم توصيل الأدويه إليهم من المخالطين 999 .

وأضاف وكيل وزارة الصحة ، فى بيان له ، عن قيام الرائدات ببعض الإرشادات التوعوية مع اتباع الإجراءات الوقائية ، والتى تضمنت العديد من التوجيهات والإرشادات أثناء فترة العزل المنزلى ، منها عدم مغادرة المنزل والمداومة على تطهير الأسطح وتطهيرها وغسل اليدين باستمرار ، مع الحرص على الراحة وإتباع نظام غذائى متوازن وشرب الماء الفاتر وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب ، مع مراقبة درجة الحرارة وقياسها كل 8 ساعات ، فضلا عن أهمية إرتداء كمامة مناسبة عند المخالطة والتخلص منها بوضعها داخل كيس .

وأوضح وكيل الوزارة ، أنه تم تكوين منظومة عمل مدربة لهذا الغرض ، حيث تم تكليف الرائدات الريفيات التابعين للصحة وبالتنسيق بين إدارات تنظيم الأسرة والطب الوقائى والرعاية الأساسية ومديرى الإدارات الصحية ، وذلك فى إطار جهود الوزارة لمواجهة الفيروس من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الطبيه وأماكن تقديم الخدمه الصحية .

 

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الرائدات الريفيات يسلمون الأدوية للحالات المخالفة بفيروس كورونا بمنازلهم

 

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الرائدات الريفيات يسلمون الأدوية للحالات المخالفة بفيروس كورونا بمنازلهم

 

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الرائدات الريفيات يسلمون الأدوية للحالات المخالفة بفيروس كورونا بمنازلهم

 

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الرائدات الريفيات يسلمون الأدوية للحالات المخالفة بفيروس كورونا بمنازلهم


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