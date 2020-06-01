صحة الغربية تلغى إجازات العاملين بالقطاع الصحى واستدعائهم لعملهم

الغربية - مصطفى عادل

أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرارا برقم 7 لسنه 2020 لمديري الإدارات الفنية والمالية والإدارية ومديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة المركزية والنوعية، بإلغاء جميع الإجازات الاستثنائية الممنوحة من وكيل الوزارة للعاملين التابعين لمديرية الصحة بمختلف وظائفهم مع استدعائهم فورا لعودتهم للعمل.

كما قرر وكيل وزارة الصحة عودة جميع أفراد الفريق الطبي الحاصلين على إجازة تفرغ للدراسة، وتأجيل الإجازات الوجوبية لحين انتهاء حالة الطوارئ.

كما قرر الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة الغاء الإعفاءات السابق منحها من الحجر الصحي ويتم ادراجهم بجداول العمل بالحجر الصحي، على ان تمنح الإعفاءات الخاصة بالحجر الصحي بعد العرض على اللجان الطبية العليا برئاسة فروع الهيئة العامة للتأمين الصحي وكذالك الإجازات المرضية.

وكان الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، قد أكد لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى تفعيل توزيع شنط الادوية اللازمة للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا وتوصيلها للمنازل، مضيفا أنه تم حتى الأن توزيع شنط الدواء على 35مريض حتى الأن. وأضاف "حميده" انه تم تفعيل اوامر صرف للشركات المورده لصرف الدواء للحالات المخالطة، وهناك جزء متاح من هذه الأدوية، على الإدارات الصحية للتوزيع على الحالات البسيطة فى المنازل.